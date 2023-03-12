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Главный офис BBC в ЛондонеФото: PA Wire/dpa/picture alliance
СМИВеликобритания

Скандал с ведущим: глава BBC извинился за срыв программы

Ольга Лебедева
27 мин. назад

Ведущий Гари Линекер был отстранен из-за критики законопроекта, ужесточающего предоставление убежища. Его коллеги не вышли в эфикр в знак солидарности.

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Генеральный директор британской медиакомпании BBC Тим Дэйви принес извинения плательщикам лицензионных сборов за срыв спортивной программы всего дня, который произошел вследствие отстранения от эфира ведущего популярной спортивной программы Match of the Day, бывшего игрока сборной Великобритании по футболу Гари Линекера. В воскресенье, 12 марта, Дэйви заявил, что "очень усердно работает" над разрешением ситуации".

Он выразил надежду на то, что Линекер сможет вернуться в эфир и продолжит освещать спортивные события. Гендиректор BBC также признал, что суббота была "трудным днем" для медиакорпорации.

Накануне на телеканале BBC была остановлена футбольная программа после того как в знак протеста против отстранения Линекера многие его коллеги также отказались выходить в эфир. Их передачи шли без модератора или были заменены записями. Match of the Day была сокращена до 20-минутного выпуска.

Скандал с ведущим

Гари Линекер был отстранен после его твита с критикой проекта поправок к закону о предоставлении убежища. Он написал на своей странице в Twitter, что законопроект являет собой "жестокую политику, направленную против самых слабых", а его формулировки похожи на те, что звучали в 1930-е годы в Германии. После этого руководство BBC сообщило, что Линекер не будет выходить в эфир, пока с ним не будет достигнуто "соглашение по поводу пользования им соцсетями".  Свою позицию представители телерадиокомпании обосновали тем, что Линекер, по их мнению, нарушил принцип политической нейтральности, обязательный для общественно-правового СМИ.

7 марта в Великобритании был представлен проект нового закона о предоставлении политического убежища министра внутренних дел Суэллы Браверман. Кроме прочего, он предполагает высылку мигрантов, незаконно пересекших границы Соединенного Королевства, на родину или в безопасные третьи страны, например в Руанду, с пожизненным запретом на последующий въезд в Великобританию.

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