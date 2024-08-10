Гей-парад в Баутцене охраняет полиция из-за протестов правых

Гей-парад Christopher Street Day (CSD) в городе Баутцен в федеральной земле Саксония проходит под усиленной охраной полиции из-за возможных провокаций со стороны правых радикалов, сообщает в субботу, 10 августа, со ссылкой на представительницу местной полиции газета Berliner Zeitung.

Ожидается, что в параде в Баутцене примут участие около 500 человек. Одновременно в городе пройдет демонстрация против CSD под лозунгом "Против гендерной пропаганды и путаницы c идентичностью!!!". На нее зарегистрировались почти 400 участников. Кроме того, митинг против проведения гей-парада, в котором собираются участвовать от 30 до 50 человек, запланировала и ультраправая партия "Свободные саксы".

Демонстрация правых радикалов во время CSD-парада в Баутцене Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Заключительная вечеринка CSD отменена из "соображений безопасности"

Ранее организаторы CSD приняли решение из "соображений безопасности" отменить заключительную вечеринку, которая должна была состояться после парада. "Мы не можем нести за это ответственность и в настоящее время не располагаем необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности данного мероприятия", - заявил газете Freie Presse представитель "зеленых" в городском и районном совете Баутцена и соорганизатор CSD Йонас Лёшау (Jonas Löschau), посоветовав участникам шествия перемещаться по городу только в группах.

Министр юстиции Саксонии и открытая лесбиянка Катя Майер (Katja Meier) высказала недовольство отменой мероприятия. "Ненависть и травля в адрес квир-людей - проявление человеконенавистнических идеологий, которым нет места в нашем обществе", - отметила она.

Проведение CSD-парада в эти выходные запланировано также в городе Брауншвейг в Нижней Саксонии. В нем должны принять участие около 5000 человек. Шествие представителей движения ЛБТГК+ также пройдет под усиленной охраной правоохранительных органов из-за нападения на 22-летнего участника CSD-парада группой из пяти человек в прошлом году.

Праздник с более чем полувековой историей

Christopher Street Day отмечается во всем мире. История мероприятия восходит к событиям июня 1969 года, когда гомосексуалы открыто выступили против произвола полицейских, ворвавшихся в бар на Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где собирались геи, лесбиянки и транссексуалы.



В ФРГ демонстрация в защиту прав секс-меньшинств впервые прошла в 1972 году в Мюнстере. А название Christopher Street Day вошло в немецкий обиход в 1979 году на акциях в Бремене и Берлине.