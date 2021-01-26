Где жила партийная верхушка ГДР

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент России.
Вырубка реликтового леса, зачистка пляжа пограничниками, фонтан и ледовый дворец - DW посебедовала с экоактивистом Дмитрием Шевченко, который смог попасть внутрь знаменитого объекта у мыса Идокопас.
Этот мемориальный комплекс находится около федерального автобана A2 между Саксонией-Анхальт и Нижней Саксонией, где когда-то проходила германо-германская граница.
30 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был освобожден от всех занимаемых должностей.
Одежду и косметику, запчасти к машинам и компьютеры, овощи и фрукты партийным бонзам Восточной Германии поставляли из магазинов Западного Берлина сотрудники "штази".
Эрих Хонеккер имел репутацию человека без юмора и эмоций. В интервью DW его камердинер Лотар Херцог рассказывает о том, каким он был дома, в неофициальной обстановке.
Этой истории, похоже, не будет конца. Вот уже второй десяток лет пытается Берлин избавиться от недвижимости на озере Боген.
В "третьем рейхе" этот бункер предназначался для подземного авиазавода. В ГДР его превратили в склад боеприпасов, а после воссоединения Германии сюда свезли все восточные деньги.
Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
В министерстве государственной безопасности ГДР работало более 90 тысяч штатных сотрудников. Центральный комплекс МГБ располагался в районе Лихтенберг.
Больше 30 лет всесильный Эрих Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве. Как он достиг вершин власти? И что с ним стало потом?
После воссоединения Германии прошла уже четверть века, но некоторые тайны ГДР лишь недавно стали достоянием гласности. DW рассказывает о некоторых из этих секретов.
Автомобили "Трабант" и шампанское "Красная шапочка" у многих восточных немцев вызывают ностальгию. Связана ли она с желанием вернуться в прошлое? И кто в Германии идеализирует ГДР?