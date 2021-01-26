 Где жила партийная верхушка ГДР | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.01.2021

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По Германии

Где жила партийная верхушка ГДР

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.

  • Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

    Лесное поселение Вандлиц

    Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма - за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных - Wildforschungsgebiet.

  • Мозаика в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

  • Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

  • Бывшая вилла Эриха и Маргот Хонеккер

    Лесное поселение Вандлиц

    Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре.

  • Озеро в Вандлице

    Лесное поселение Вандлиц

    Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

  • Восточный Берлин, 17 июня 1953 года

    Лесное поселение Вандлиц

    До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

  • Поселение Вандлиц, 23 ноября 1989 года

    Лесное поселение Вандлиц

    Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

  • Резиденция Эриха Мильке в поселении Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь летом 2017 года. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

  • Бывшая резиденция Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    В 2017 году, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР.

  • Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

    Лесное поселение Вандлиц

    Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма - за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных - Wildforschungsgebiet.

  • Мозаика в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

  • Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

  • Бывшая вилла Эриха и Маргот Хонеккер

    Лесное поселение Вандлиц

    Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре.

  • Озеро в Вандлице

    Лесное поселение Вандлиц

    Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

  • Восточный Берлин, 17 июня 1953 года

    Лесное поселение Вандлиц

    До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

  • Поселение Вандлиц, 23 ноября 1989 года

    Лесное поселение Вандлиц

    Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

  • Резиденция Эриха Мильке в поселении Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь летом 2017 года. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

  • Бывшая резиденция Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    В 2017 году, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР.

  • Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники.

    Автор: Максим Нелюбин


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