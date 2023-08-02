Первая атака дронов на Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину произошла 3 мая. Тогда два БПЛА были сбиты над Сенатским дворцом. На одном из роликов в соцсетях видно, что один из дронов взорвался в непосредственной близости от флагштока. В Москве назвали инцидент "покушением на президента РФ", добавив, однако, что во время атаки Владимира Путина в Кремле не было.