Где падали дроны в Москве и области
С мая 2023 года в столице РФ и Московской области регулярно фиксируют прилеты БПЛА. Власти РФ винят Киев, Украина же не спешит с подтверждением. Где происходили атаки и каков был ущерб от них - в фотогалерее DW.
Атака беспилотников на Кремль
Первая атака дронов на Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину произошла 3 мая. Тогда два БПЛА были сбиты над Сенатским дворцом. На одном из роликов в соцсетях видно, что один из дронов взорвался в непосредственной близости от флагштока. В Москве назвали инцидент "покушением на президента РФ", добавив, однако, что во время атаки Владимира Путина в Кремле не было.
Беспилотники над Рублевкой
По данным Минобороны РФ, 30 мая силам ПВО "удалось предотвратить" атаку 8 БПЛА самолетного типа на столицу. Но 3 дрона все-таки попали в жилые дома: на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте, а также на улице Атласова в Новой Москве. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список мест, где упали дроны в Подмосковье. Все они - на участке Рублево-Успенского шоссе, ближайшем к МКАД.
Дроны у аэропорта Внуково и над Новой Москвой
Очередная атака дронов была зафиксирована 4 июля. Минобороны отчиталось, что один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе, еще 4 были уничтожены средствами ПВО в небе над Новой Москвой. В тот день аэропорт Внуково перенаправил шесть рейсов на посадку в Шереметьево и Домодедово. Сообщений о пострадавших не было.
Удары по нежилым зданиям на юге Москвы
Ранним утром 24 июля атаке беспилотников подверглись нежилые здания на юге российской столицы. Дроны врезались в дом №17 на Комсомольском проспекте, где расположены магазины, в том числе "Военторг", и в бизнес-центр на проспекте Лихачева. В Минобороны РФ заявили, что оба дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, и обвинили в атаках Киев.
Очередная атака в Подмосковье
Еще одна попытка атаковать столицу РФ с помощью БПЛА, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, была предпринята в ночь на 28 июля. Он указал, что дрон сбили, а разрушений не было. Позже информацию о сбитом в Подмосковье беспилотнике подтвердили в Минобороны РФ, не уточнив, однако, ни места, где он якобы был уничтожен, ни его предполагаемых целей.
Деловой квартал "Москва-Сити"
Высотное здание "Москва-Сити" в столице РФ дважды за короткое время становилось объектом атаки беспилотников. В ночь на 30 июля в здание делового центра, где расположены, кроме прочего, офисы Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи, врезались два дрона. Пострадали башня "Око-2" и один из небоскребов IQ-квартала.
Еще раз "Москва-Сити"
В ночь на 1 августа беспилотник снова врезался в фасад башни в районе "Москва-Сити". Сергей Собянин заявил тогда, что здание повреждено на уровне 21-го этажа в той же башне, что и в ночь на 30 июля, при этом "нарушено остекление" 150 м². Минобороны сообщило, что несколько дронов в ночь на 1 августа были также сбиты в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья.
Дрон под Подольском
6 августа Минобороны РФ объявило об уничтожении дрона под Подольском. По данным некоторых СМИ, речь идет о модели UJ-22 Airborne украинской компании UKRJET. Дрон был замечен над 70-м километром трассы М-2 "Крым" на высоте около 100 метров. Из-за ЧП в аэропорту Внуково временно вводились ограничения на прибытие и вылет самолетов, часть рейсов перенаправили на посадку в Шереметьево и Домодедово.
Дроны в районе Домодедово и над Минским шоссе
Два беспилотника на подлете к столице, по данным мэра Собянина, были уничтожены силами ПВО в ночь на 9 августа: дроны сбили в районе Минского шоссе и Домодедово. Как заявило Минобороны РФ, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не было. Утром 10 августа Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два ударных БПЛА, летящих в сторону города: один в Калужской области, другой - в районе ЦКАД.