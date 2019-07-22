Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные.

Пролетая над Германией, можно увидеть много интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Первая фотография выше сделана в окрестностях города Зельм в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Далее посмотрим, как выглядели такие лабиринты прошлых лет в разных местах Германии.

Конопляный лабиринт около тюрингского города Цойленрода-Трибес Фото: picture-alliance/dpa/J. Buettner

Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

Лабиринт в бранденбургском городе Шторков Фото: picture-alliance/dpa/ZB/P. Pleul

А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

Лабиринт в бранденбургском городе Шторков Фото: picture-alliance/dpa/ZB/P. Pleul

Так этот парк в Шторкове выглядел в прошлом году сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Лабиринты устраивают повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

Майя и Вилли в Уттинге Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли резвились в 2019 году в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты уже отметили свое 20-летие. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Придумывают и создают лабиринты в Уттинге местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Лабиринт 2018 года был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

Мартин Лютер в Уттинге Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

Солнечная система в Уттинге Фото: picture-alliance/dpa/M. Balk

Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

Карта Германии в Уттинге Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

Бременские музыканты в Уттинге Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

"Титаник" на конопляном поле Фото: picture-alliance/dpa/T. Hase

Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

Нойшванштайн и Людвиг II Фото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

Трактор на кукурузном поле Фото: dpa/P. Pleul

Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

Очень сложный лабиринт в гессенском Берлепше Фото: picture-alliance/dpa/Bildfunk/S. Rampfel

От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

Олимпийские кольца около Гифхорна Фото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

Лабиринт в баден-вюртембергской коммуне Кресброн Фото: picture-alliance/dpa/F. Kästle

Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

Лабиринт из кукурузы, пшеницы и амаранта Фото: picture-alliance/dpa/BfR

Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта.Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

Барочный сад замка Мозигкау Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

Монастырь Святой Девы Марии Царицы Мучеников Фото: Alfred Herrmann

Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...