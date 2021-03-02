Где не плачут по волосам. Немецкие парикмахерские (фото)

Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

В Германии с 1 марта можно вновь мыть, стричь, красить и укладывать. Хотя в целом второй локдаун еще продолжается, власти разрешили возобновить работу парикмахерам, барберам и другим виртуозам ножниц и фенов при соблюдении надлежащих профилактических мер. Этот салон в Дортмунде открылся прямо в полночь. Впрочем, не только он, но и, например, парикмахерская в Берлине на следующем снимке.