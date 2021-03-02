Где не плачут по волосам. Немецкие парикмахерские (фото)

В Германии насчитывается около 80 тысяч парикмахерских. Сейчас они вновь открылись после двух месяцев простоя из-за локдауна.
Вторая волна пандемии коронавируса в ФРГ идет на спад, но жесткие карантинные ограничения все еще в силе. Как долго будет действовать локдаун, и есть ли у властей план выхода из него?
В Германии вновь заработали парикмахерские и барбершопы. Об изменениях и порядке обслуживания клиентов в условиях пандемии - в специальном репортаже DW.
Парикмахеры не могут работать удаленно, а вы не готовы смириться с вынужденной лохматостью? В интернете доступны разные инструкции, как сделать стрижку самостоятельно.
В Доминиканской Республике борьба против расовых предрассудков ведется в парикмахерских салонах - вокруг кудрявых волос, типичных для людей, чьи предки были выходцами из Африки.