Джеймс Бонд XXXL! Где находится самый большой киноэкран в мире (фото)

Леонберг • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в немецкой земле Баден-Вюртемберг в небольшом городе Леонберг, расположенном недалеко от Штутгарта. В самом Леонберге проживает чуть менее пятидесяти тысяч человек, но сам регион - очень даже густо- и многонаселенный.

Недостатка в публике местный кинотеатр не испытывал и раньше - то есть до пандемии, а сейчас после реконструкции вообще может стать новой достопримечательностью. Теперь именно здесь, как уверяют владельцы, находится самый большой киноэкран в мире - 23 на 38 метров.

Одними размерами дело не ограничивается. Зал оборудован по последнему слову техники - в частности, лазерными проекторами с разрешением 4K. На первых сеансах здесь будут демонстрировать, кто бы сомневался, новый фильм про Джеймса Бонда - "Не время умирать". Время вновь ходить в кино.

Смотрите также:

