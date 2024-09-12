Где находится самая большая детская библиотека в мире

75 лет назад в Баварии была создана библиотека детской литературы из разных стран мира. Сегодня здесь хранится более полумиллиона книг. А сколько их на русском и украинском языках?

Где находится самая большая библиотека детской литературы из разных стран мира? Правильно, в Германии. И в эти дни она широко отмечает свой 75-летний юбилей.

"Замок книг", где хранится 685 тысяч книг

Первая в мире специализированная библиотека мировой литературы для детей была основана 15 сентября в 1949 году писательницей и журналистом Джеллой Лепман (Jella Lepman), вернувшейся из эмиграции в Мюнхен после окончания Второй мировой войны. В 1983 году библиотека обосновалась в старинном замке Блютенбург (Schloss Blutenburg), который стали называть "Замком книг".

Общий фонд на сегодняшний день насчитывает 685 тысяч книг детской и юношеской литературы. Большинство экземпляров в библиотечном фонде - на немецком языке. Ежегодно эта коллекция пополняется новыми публикациями - примерно по 10 тысяч в год. В мюнхенском "Замке книг" хранятся произведения за последние четыре века. У библиотеки две ключевые функции. Во-первых, это международный архив, которым регулярно пользуются ученые, переводчики, писатели и издатели. Во-вторых, здесь же имеется читальный зал, который открыт для всех посетителей. Его фонд составляет примерно 28 тысяч книг на 24 языках.

Выбор для юных читателей - более 28 тысяч книг Фото: Yannick Thedens

Книги на украинском языке

Как подчеркивают ее представители, с момента создания библиотека являлась некоммерческим фондом, который выступал за межкультурный диалог и мир - и все это посредством детской литературы. Дети из разных культур имеют здесь доступ к книгам на своем родном языке. Последние два года вся команда библиотеки принимает активное участие в судьбе беженцев из Украины и людей, которые остались в Украине после полномасштабного военного вторжения России.

С книгами самой успешной современной детской немецкой писательницы Маргит Ауэр (Margit Auer) связана особая история. Как рассказала писательница ранее в интервью DW, после начала крупномасштабной войны России в Украине она решила выкупить у издательства свои же книги на украинском языке, так как ей пришел запрос о том, можно ли получить такую книгу, чтобы подарить ребенку из Украины. Вместе с коллегами из Международной детской библиотеки Маргит Ауэр узнала, где еще на складах в Украине лежали ее книги. Почти 300 экземпляров были доставлены оттуда в библиотеку в замке Блютенбург. Именно первый том серии книг "Школа магических зверей" ("Schule der magischen Tiere"), которыми зачитываются не только дети в Германии, - самый востребованный среди детей, говорящих на украинском.

В Международной детской библиотеке рады всем

Если русская детская литература всегда была частью этой библиотеки, то книги на украинским появились здесь гораздо позже, объясняют ее официальные представители. И это часть книжного фонда расширяется. На настоящий момент в нем примерно 1060 книг на украинском языке, в самом читальном зале, где дети могут взять книги, - 63. Книг на русском языке в фонде более 10 тысяч, а для посетителей библиотеки доступны 363 экземпляра. Чаще всего на русском языке дети берут две книги: "Двигайте ушами" писательницы Юнны Мориц и "Не открывать! Липко!" Шарлотты Хаберзак (Charlotte Habersack).

В читальном зале регулярно проходят классы чтения - как на русском, так и на украинском языках. Представители библиотеки подчеркивают, что она открыта и для русскоязычных детей, которые приходят сюда со своим классом или в частном порядке.

На протяжении последних лет появился целый ряд исследований, которые говорят о том, что немецкие дети стали читать хуже или меньше. На этот счет в "Замке книг" опасений нет: "В некоторые дни у нас такая большая посещаемость, что библиотека трещит по швам!"