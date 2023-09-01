Где находится самая старая синагога Европы

10 сентября 2023 года в столице Саудовской Аравии начнет работу Расширенная 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение двух недель в Эр-Рияде будет рассмотрено около пятидесяти заявок на включение культурных и природных памятников из разных государств в этот престижный международный список. Германия на этот раз представлена одной заявкой - из столицы федеральной земли Тюрингия.

Средневековые еврейские памятники Эрфурта. Фотогалерея

Заявка из Эрфурта

Документы на присвоение статуса объекта Всемирного наследия Средневековым еврейским памятникам Эрфурта (Das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt ) были официально переданы ЮНЕСКО в Париже в 2021 году после многолетнего процесса подготовки специального досье, необходимых экспертиз и проектов.

На территории Германии сейчас насчитывается в общей сложности 51 объект Всемирного наследия. Из них четыре - в Тюрингии: Замок Вартбург в Айзенахе, Памятники Баухауса в Веймаре, Классический Веймар и Старый буковый лес - национальный парк Хайних. Уникальные архитектурно-исторические памятники в Эрфурте могут стать пятым объектом ЮНЕСКО в этой восточногерманской земле.

В 2021 году статус ЮНЕСКО по отдельной заявке уже получили памятники еврейской истории в немецких городах Шпайер, Вормс и Майнц - так называемый "Иерусалим на Рейне".

На территории Эрфурта находится несколько объектов, связанных с историей здешней еврейской общины в Средние века: Старая синагога (Die Alte Synagoge Erfurt), ритуальная купальня - Эрфуртская миква (Die Erfurter Mikwe) и так называемый Каменный дом (Das Steinerne Haus).

Средневековая синагога

Еврейское свадебное кольцо XIV века - экспонат музея в Эрфуртской синагоге Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Особое место среди них занимает историческая Эрфуртская синагога - старейшее и лучше всего сохранившееся средневековое синагогальное здание в Европе. Если использовать официальную формулировку, речь идет о самом старом таком здании, сохранившемся вплоть до крыши. Самые старые части датируются 1094 годом. В период развития и процветания здешней общины храм дважды расширялся и перестраивался - около 1270 и 1300 годов.

О том, что изначально это здание было возведено в качестве синагоги, в Эрфурте фактически забыли, поэтому бывший еврейский храм не был разрушен во времена национал-социализма.

Каменное здание было профанировано еще в середине XIV века. Этому предшествовал погром 21 марта 1349 года - один из многочисленных еврейских погромов в Европе во время катастрофической эпидемии чумы. После изгнания евреев из Эрфурта и прекращения существования первой здешней общины здание сначала перешло в собственность города и вскоре было продано одному из купцов. Затем подверглось перепланировке для использования в качестве склада и около пяти столетий не подвергалось больше никаким изменениям.

Следы разрушений, предположительно, во время погрома 1349 года Фото: Ulrich Kneise/Stadtverwaltung Erfurt

В ходе этих работ под зданием был выкопан и оборудован сводчатый подвал, внутри возвели два перекрытия из деревянных балок и досок. Также переделке подвергли конструкцию крыши, чтобы использовать чердак для хранения товаров. Часть фасада со стороны улицы была разобрана - установлены ворота для проезда лошадиных повозок.

В конце XIX века в здании разметили ресторан, работавший вплоть до 1990 года. На втором этаже был оборудованы танцевальный зал, на первом находились кухня и помещение со столами. Также на первом этаже и в подвале были установлены кегельбаны.

Элементы оформления зала для танцев и балов на втором этаже Фото: Norman Hera/Stadtverwaltung Erfurt

Никаких очевидных признаков того, что здание изначально было возведено в качестве синагоги, здесь не осталось…

Об истории этого места в столице Тюрингии вспомнили лишь в начале 1990-х годов, благодаря исследованиям историков. В это время после Воссоединения Германии уникальный архитектурный памятник находился в аварийном состоянии. В 1998 году город выкупил бывшую синагогу у прежнего владельца. Затем был начат длительный и кропотливый процесс ремонта и реконструкции, целью которых было возвращение зданию исторического облика снаружи - насколько это было возможно.

От попыток воссоздать храмовое пространство внутри в Эрфурте решили отказаться, сделав выбор в пользу сохранения аутентичности этого места и демонстрации разных периодов истории здания. После завершения этих работ в 2009 году здесь был открыт музей, посвященный истории еврейской жизни в Эрфурте.

В 1354 году уже через несколько лет после погрома евреи стали возвращаться в этот тюрингский город. Вторая община существовала здесь до середины 1450-х годов, когда евреи были вынуждены вновь покинуть Эрфурт, на этот раз - под давлением городского совета.

Увеличенные изображения средневековой еврейской свадьбы в экспозиции музея Фото: Norman Hera/Stadtverwaltung Erfurt

Сейчас в музее выставлены, в частности, уникальные экспонаты из клада 1349 года - "Эрфуртского сокровища", спрятанного незадолго до погрома. Клад был обнаружен в 1998 году в стене дома в бывшем еврейском квартале. Всего было найдено более трех тысяч серебряных монет, разные слитки серебра, несколько сотен украшений из золота и других ювелирных изделий готической эпохи - в частности, золотое свадебное кольцо в виде замка, которое можно увидеть в фотогалерее в начале этого материала.

Также в музее выставлены копии древних рукописей XII-XIV веков, оригиналы которых хранятся в Берлине. Самым известным из этих документов является Эрфуртская тосефта - старейшая из трех дошедших до наших дней таких сборников, составленных иудейскими законоучителями.

Эрфуртская миква

Современный вход в Эрфуртскую микву Фото: IMAGO

В 2007 году в Эрфурте недалеко от Старой синагоги около Моста лавочников в ходе археологических раскопок была обнаружена хорошо сохранившаяся еврейская ритуальная купальня - миква. После завершения раскопок и необходимых строительных работ в 2011 году Эрфуртскую микву сделали доступной для посещения.

Первое упоминание этой миквы датировано 1248 годом. В исторических документах содержатся сведения о том, что еврейская община платила деньги за аренду земельного участка сначала - епископу, затем - городу. В Германии останки таких средневековых микв сохранились еще только в Вормсе, Шпайере и Кельне.

Дошедшие до наших дней части Эрфуртской миквы аутентично демонстрируют разные строительные фазы - XII, XIII и XIV веков. На основе размеров и высокого строительного качества ученые относят этот памятник к числу так называемых монументальных микв - в отличие от небольших частных микв, располагавшихся в подвалах жилых домов.

Эрфуртская миква Фото: Norman Hera/Stadtverwaltung Erfurt

Во время погрома 1349 года миква получила значительные повреждения, но позже была отремонтирована и использовалась для ритуалов очищения членами второй еврейской общины. После 1454 года бассейн был засыпан. Располагавшееся над ним помещение вплоть до XX века служило в качестве погреба.

Сама миква имела необычную конструкцию. Чтобы создать бассейн, в котором собирались грунтовые воды, здесь на берегу реки достаточно было оборудовать неглубокое подземное помещение. Другие монументальные миквы Средних веков, дошедшие до наших дней в Германии, имеют форму шахтных колодцев разной глубины.

Эта ритуальная купальня имела очень важное значение для жизни средневековых еврейский общин в Эрфурте. Она использовалась женщинами и мужчинами для проведения церемоний омовения перед посещением синагоги, предусмотренных религиозными правилами - в частности, после родов, месячных, контакта с мертвыми или больными. Также в живую воду миквы перед первым использованием следовало окунать стеклянную и металлическую посуду, изготовленную неевреями.

Каменный дом

Каменный дом Фото: Norman Hera/Stadtverwaltung Erfurt

Третьим объектом в заявке на присвоение статуса памятника ЮНЕСКО является жилой и торговый дом в Старом городе, принадлежавший еврейским владельцам. Здание находится посреди плотной средневековой застройки. Первые сведения о евреях, владевших этим домом, датированы 1293 годом.

Историки архитектуры считают этот Каменный дом уникальным памятником профанного зодчества своего времени. Старейшей частью является каменная арка над входом XII века, относящаяся к романскому периоду.

Согласно дендрохронологической экспертизе, деревянные перекрытия и потолки здания изготовлены из деревьев, срубленных в 1247 году.

Деревянный потолок в Каменном доме Фото: Norman Hera/Stadtverwaltung Erfurt

На этих элементах сохранились следы средневековой раскраски. Речь в данном случае, как отмечено в документах для ЮНЕСКО, идет о самом старом примере раскрашенного деревяного потолка в профанном здании севернее Альп.

Депо для хранения средневековых надгробий в подвале Каменного дома Фото: Stadtverwaltung Erfurt/Norman Hera

Начиная с XV века здание не подвергалось значительным изменениям, так как на протяжении столетий использовалось в качестве склада. В комплексе средневековых домов, частью которого является Каменный дом, сейчас находятся офисы разных подразделений городской администрации и туристического ведомства.

Потолочные росписи в зале на втором этаже были найдены в ходе реконструкции зданий в начале 1990-х годов, после чего эту часть в исторической застройке решили не подвергать модернизации и провести надлежащую консервацию этого исторического памятника.

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