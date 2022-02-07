Децелит из Айленбурга, или Где изобрели виниловые пластинки (фото)

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Пластинки из винила придумали в середине 1930-х годов в саксонской провинции - на фабрике в Айленбурге.
Айленбург • Виниловые пластинки получили широкое распространение - буквально ворвались в жизнь меломанов после Второй мировой войны, когда в 1948 году в США на заводе "Колумбия" была выпущена первая партия таких музыкальных носителей из поливинилхлорида. Ранее в этих целях в разные периоды развития индустрии звукозаписи использовались пластинки из целлулоида, вулканизированного каучука - эбонита и природной смолы - шеллака. Новая американская технология и уже хорошо известный к тому времени материал позволили, в частности, увеличить срок службы пластинок и время звучания.
Винил до сих пор в моде - пережил настоящий ревайвл уже в цифровую эпоху, но где именно первые такие носители были разработаны и запущены в производство? Родиной виниловых пластинок является не послевоенная Америка, а довоенная Германия - небольшой саксонский город Айленбург около Лейпцига.
Здесь в Городском музее (Stadtmuseum Eilenburg) как раз проходит выставка на эту тему. В 1887 году в Айленбурге была открыта химическая фабрика - Deutsche Celluloid-Fabrik, построенная для производства целлулоида - материала для изготовления кино- и фотопленки, а также массы разных других вещей. Одним целлулоидом дело, конечно, не ограничилось, а масштабы этого предприятия хороши видны на изображениях тех лет. Работала фабрика до 1990-х годов, то есть была закрыта уже после воссоединения Германии. В архивах этого предприятия некоторое время назад и были найдены документы, которые сейчас легли в основу экспозиции - наглядно подтвердили исторические факты.
Айленбург - город небольшой, здесь проживает около 15 тысяч человек. В этом здании помимо музея расположены также библиотека и бюро туристической информации
Поливинилхлорид или винил - этот вид пластмассы впервые был получен в первой половине XIX века, но широкое применение в разных целях началось в 1920-х годах в США, где смогли улучшить эластичность этого полимера. В саксонском Айленбурге c винилом стали интенсивно экспериментировать в середине 1930-х годов, уже вскоре наладив выпуск разных продуктов под зарегистрированным международным товарным знаком "Децелит" - "Decelith" (от DEutsche CELluloid-Fabrik), среди которых - те самые первые виниловые, вернее - децелитовые пластинки.
Если говорить более точно, сначала из этого материала на Немецкой целлулоиднной фабрике разработали пленки, а затем уже перешли к созданию пластинок - дисков для осуществления записи и выпуска малых партий разной музыкальной продукции. Профессиональной публике новинку представили на Большой немецкой радио- и телевыставке 1939 года в Берлине - всего лишь за несколько недель до начала Второй мировой войны. Однако, по некоторым данным, первые разработки показали еще в 1936 году.
Выставка посвящена не только грампластинкам, но и другой продукции из децелита - в том числе, выпускавшейся во времена ГДР
Диски из Айленбурга, выпускавшихся до 1945 года, в частности, закупали кинокомпании для тиражирования музыки к своим фильмам. Оперные исполнители записывали себя и слушали, чтобы улучшить свое мастерство. Пластинки из децилита также использовались для создания архивов аудиозаписей. В конце 1930-х годов имперская почта ввела новую услугу - производство и пересылку речевых писем. Во время войны Немецкий Красный Крест организовывал записи такой звуковой почты с фронта.
Сразу после Второй мировой войны фабрика по приказу оккупационных властей приступила к выпуску заменителя стекла - из прозрачного децелита, а также подошв для обуви. В свою очередь, оборудование для производства децилитовых дисков было демонтировано по решению Советской военной администрации в Германии и больше не устанавливалось. При этом диски из децелита продолжали использовать на радио вплоть до 1950-х годов. Затем на смену этим носителям там пришла более дешевая магнитная пленка.
Во времена ГДР на фабрике продолжили эксперименты с децелитом - в частности, пытались разработать альтернативный материал для производства велосипедных покрышек и клей, но не получили желаемых результатов. Покрышки были небезопасными, а клей наносил вред здоровью. В 1960-х годах в Айленбурге наладили выпуск децелитовых гранул около двухсот разных видов, которые использовались для производства широкого спектра изделий из пластмассы для строительной, автомобильной, электротехнической, судостроительной и многих других отраслей социалистической экономики.
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