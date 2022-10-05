"Газпром" возобновил поставки газа в Италию через Австрию, сообщил российский газовый концерн в среду, 5 октября. Поставки топлива были приостановлены в конце минувшей недели из-за регуляторных проблем, однако после регуляторных корректив удалось найти решение с итальянским клиентом для возобновления продажи газа, пояснили в "Газпром".

Итальянский концерн Eni также подтвердил возобновление газовых поставок, отметив в то же время, что 5 октября будет получена лишь часть затребованного объема топлива. Российский газ поставляется по трубопроводам по территории Украины в австрийский узловой пункт Баумгартен к северу от Вены и уже оттуда в Италию.

"Австрийский оператор выразил готовность подтвердить номинации по транспортировке от LLC Gazprom Export, что сделало возможным возобновление российских газовых поставок через Австрию", - сообщили в "Газпроме". Австрийский сетевой регулятор Gas Connect подтвердил это. "Как только выполняются все условия в соответствии с рыночными правилами, мы можем осуществлять транспортировку газа. Gas Connect Austria оказал всяческую поддержку с тем чтобы найти быстрое решение", - заявил австрийский регулятор.

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