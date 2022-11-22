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Фото: Stringer/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

"Газпром" обвинил Украину в отборе идущего в Молдову газа

Даниил Сотников
2 ч. назад

Российская компания "Газпром" считает, что Украина забирает себе часть газа, идущего транзитом через страну в Молдову.

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"Газпром" обвинил Украину в отборе газа с газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", предназначенного для Молдовы, и пригрозил сократить поставки топлива. Об этом говорится в сообщении российской компании, опубликованном во вторник, 22 ноября.

"Газпром" утверждает, что фиксирует оседание в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". "Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", - утверждает российская компания. По заявлению "Газпрома", "суммарный накопленный объем оседания на территории Украины" составляет 52,52 млн куб. м газа.

В случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы "Газпром" пригрозил с 28 ноября начать сокращать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки. Официальный Киев и Кишенев пока не прокомментировали эту информацию.

Газовые споры России и Молдовы

Европейские страны с начала войны регулярно обвиняют Россию в использовании поставок газа для шантажа. Российская сторона отвергает обвинения, объясняя сокращения поставок техническими причинами.

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдове на 30 процентов, объяснив снижение поставок техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. Президент республики Майя Санду заявила, что поставки были сокращены без каких-либо оснований.

В "Газпроме" также указали, что компания "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия договора по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась за изменением контрактных обязательств в части объемов поставок. В связи с этим российский монополист заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок.

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