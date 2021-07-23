"Газпром": Не предлагали Украине покупать российский газ

РФ не предлагала Украине закупать российский газ в обмен на продолжение транзита топлива. Об этом сообщили в субботу, 24 июля, в пресс-службе российской энергокомпании "Газпром". Комментарий последовал в связи с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.
"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ", - указали в пресс-службе "Газпрома". Там подчеркнули, что слова главы правления "Газпрома" Алексея Миллера были адресованы партнерам из стран ЕС, "в первую очередь - немецким". Речь шла, в частности, о транзите газа через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок компаниями ЕС - на фоне декарбонизации в Европейском Союзе, отметили в "Газпроме".
Глава "Нафтогаза Украины": Киев не будет доплачивать Москве
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко говорил ранее в эфире на телеканале "Украина 24", что такое "продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России", не представляется целесообразным. "Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - подчеркивал он.
Миллер - об условиях увеличения объема транзита
Заявление Юрия Витренко последовало за комментарием Алексея Миллера. Тот, в частности, отмечал, что "Газпром" готов "даже увеличить объемы транзита через Украину", если масштабы новых закупок российского газа по украинскому маршруту будут суммарно выше текущих транзитных обязательств. При этом Миллер подчеркивал, что вопросы новых объемов закупок "должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".
Сделка Германии и США по "Северному потоку - 2"
Ранее, 21 июля, стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В рамках сделки Германия обязалась принять меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Киева. Эти меры будут, в частности, направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия также обязались использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, - на 10 лет.
Кроме того, ФРГ предоставит Киеву дополнительную финансовую помощь в размере более 200 млн евро. Около 70 млн евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. США и Германия также создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить вложение средств в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Наконец, Берлин должен направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 млрд долларов в период до 2027 года.
ФРГ будет соблюдать условия Третьего энергопакета ЕС
Одновременно Германия гарантировала, что будет в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком - 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорилось в совместном заявлении Вашингтона и Берлина.
Смотрите также:
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Северный поток - 2" привлек "Фортуну"
Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Академик Черский" готовился целый год
В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков