 ″Газпром″ назвал возможный объем поставок по ″Северному потоку - 2″ в 2021 году | Экономические новости из Германии | DW | 19.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

"Газпром" назвал возможный объем поставок по "Северному потоку - 2" в 2021 году

После заявления "Газпрома" о возможности начала поставок газа по "Северному потоку - 2" уже в текущем году в Европе снизились цены на газ.

Трубы для СП-2

Строительство "Северного потока - 2" в немецком порту Мукран

Российский концерн "Газпром" назвал предполагаемый объем поставок газа по газопроводу "Северный поток - 2" (СП-2) в текущем году. До конца года по новому трубопроводу, строительство которого завершено почти на 100 процентов, может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа, говорится в заявлении концерна, распространенном в четверг, 19 августа.

При этом точная дата запуска нового газопровода не называется. Строительство первой нитки СП-2 завершилось 4 июня. Как ожидается, вторая нитка газопровода будет достроена в августе. Одновременно "Газпром" сообщил, что по уже работающему газопроводу "Северный поток" за первые семь месяцев 2020 года поставлено в Германию 33,7 миллиарда кубометров газа. СП-2 будет иметь пропускную способность 110 миллиардов кубометров в год.

После заявления "Газпрома" снизились цены на газ в Европе

После заявления "Газпрома" о возможности начала поставок газа по СП-2 в текущем году в Европе снизились цены на газ. В частности, сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures снизился с 531 до 511 долларов за тысячу кубометров.

Окончание строительства СП-2 станет одной из тем встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента РФ Владимира Путина в Москве 20 августа, а также визита Меркель в Киев 22 августа. Трубопровод, по которому газ из России будет поставляться в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, достраивает "Газпром" собственными силами, поскольку швейцарский подрядчик приостановил работу после введения санкций США.

21 июля стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг "Северного потока - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 19:51

Нужен ли российский газ Европе? DW Новости (02.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": что говорят Киев и Москва (22.07.2021)  

Наземное продолжение "Северного потока-2": как аукнулись санкции США для EUGAL? (20.07.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Беларусь скоро перестанет стремиться к нейтралитету. Зачем это Лукашенко?  

Польша направила армию для охраны границы с Беларусью  

"Отряды гражданской самообороны Беларуси" объявлены террористической организацией  