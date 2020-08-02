"Газпром" назвал возможный объем поставок по "Северному потоку - 2" в 2021 году

Российский концерн "Газпром" назвал предполагаемый объем поставок газа по газопроводу "Северный поток - 2" (СП-2) в текущем году. До конца года по новому трубопроводу, строительство которого завершено почти на 100 процентов, может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа, говорится в заявлении концерна, распространенном в четверг, 19 августа.

При этом точная дата запуска нового газопровода не называется. Строительство первой нитки СП-2 завершилось 4 июня. Как ожидается, вторая нитка газопровода будет достроена в августе. Одновременно "Газпром" сообщил, что по уже работающему газопроводу "Северный поток" за первые семь месяцев 2020 года поставлено в Германию 33,7 миллиарда кубометров газа. СП-2 будет иметь пропускную способность 110 миллиардов кубометров в год.

После заявления "Газпрома" снизились цены на газ в Европе

После заявления "Газпрома" о возможности начала поставок газа по СП-2 в текущем году в Европе снизились цены на газ. В частности, сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures снизился с 531 до 511 долларов за тысячу кубометров.

Окончание строительства СП-2 станет одной из тем встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента РФ Владимира Путина в Москве 20 августа, а также визита Меркель в Киев 22 августа. Трубопровод, по которому газ из России будет поставляться в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, достраивает "Газпром" собственными силами, поскольку швейцарский подрядчик приостановил работу после введения санкций США.

21 июля стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг "Северного потока - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

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