Газету The Moscow Times объявили в РФ "нежелательной"

Работа The Moscow Times "направлена на дискредитацию решений руководства России как во внешней, так и во внутренней политике", заявляет Генпрокуратура РФ.

Генпрокуратура РФ признала газету The Moscow Times "нежелательной организацией" в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.

По утверждению Генпрокуратуры, работа базирующегося в Амстердаме издания "направлена на дискредитацию решений руководства России как во внешней, так и во внутренней политике".

"Учредитель и владелец издания - гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных неправительственных организаций Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ноябре 2023 года Минюст присвоил The Moscow Times статус "иностранного агента", указав, что издание управляется из-за рубежа и что оно"формировало негативный образ" России и распространяло материалы "иноагентов".

В 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты, мотивировав это тем, что на нем якобы размещались публикации, содержащие "недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти" по проведению "специальной военной операции" (войны России против Украины).

"Нежелательные" организации в России

Как напоминает The Moscow Times , число "нежелательных" организаций в России начало резко расти после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. По подсчетам журналистов, в 2022 году власти РФ признали таковыми 23 проекта, в 2023-м - 58.

По состоянию на 10 июля 2024 года статус "нежелательных" в России имели 175 организаций, в том числе такие СМИ, как "Медуза", "Радио Свобода", телеканал "Дождь", "Новая газета. Европа", The Insider, Belligcat и другие.