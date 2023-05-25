Миллиардная помощь Киеву и другие события 456-го дня войны

На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 25 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

В ночь на 25 мая, по сообщениям Генштаба ВСУ, российские силы нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". При этом, как утверждает украинская сторона, все 36 иранских беспилотников были уничтожены.

Кроме того, за сутки россияне нанесли 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны Харьковской области, в результате чего был поврежден частный дом, следует из сводки.

Одновременно украинское командование заявило о 48 авиационных ударах и 10 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны ВС РФ. "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта", - передает Генштаб ВСУ.

По его данным, российские силы "милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая соединен с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное". На нем разместили около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения, сообщается в сводке.

Со своей стороны Минобороны РФ утверждает в вечерней сводке, что российские вооруженные силы проводят успешные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. На этих участках фронта, по данным Минобороны РФ, было уничтожено большое количество военной техники и живой силы противника. О потерях с российской стороны в сводке не говорится.

Ситуация в Бахмуте

Между тем министерства обороны Украины заявило, что в пригороде Бахмута силы ЧВК "Вагнер" заменили на регулярные войска, а в самом городе по-прежнему находятся наемники. "Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", - указала замглавы ведомства Анна Маляр. Она добавила, что на Бахмутском направлении российские силы с помощью артиллерийских обстрелов пытаются остановить продвижение ВСУ по флангам, для их усиления подтягиваются дополнительные подразделения.

Ситуация в Бахмуте весной 2023 года Фото: RIA Novosti/Sputnik/SNA/IMAGO

В свою очередь основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута. "До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута", - сказал Пригожин в видеоролике, распространенном его пресс-службой. Он добавил, что 1 июня наемникам поставят новые задачи.

Данные Геращенко о повреждении российского корабля "Иван Хурс"

Тем временем советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором беспилотник взрывается в Черном море возле левого борта "Ивана Хурса" - одного из новейших кораблей ВМФ РФ. Как утверждает Геращенко, корабль получил серьезные повреждения.

Накануне, 24 мая, министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке этого корабля тремя морскими беспилотниками, которая, по утверждению российской стороны, была проведена утром того же дня. Утверждалось, что "Иван Хурс" находился в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, где обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

При этом в Минобороны РФ заявили, что беспилотные катера были уничтожены "огнем из штатного вооружения", а сам корабль не пострадал. Российские провластные Telegram-каналы распространили видео, на котором "Иван Хурс" якобы возвращался после атаки. Однако вскоре выяснилось, что эти записи - двухлетней давности.

Заявление РДК о новом рейде в РФ

"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения "Почты России" в Глотово. "Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики", - указывается в описании к ролику. Когда именно он был снят, не сообщается. По данным "Дождя", один из мужчин на видео - командир РДК Денис Никитин (Капустин). Он утверждает, что РДК "в который раз заходит на территорию России - с боями или тихо, это уже неважно". "Ждите нас и в вашем населенном пункте", - указал он.

Члены РДК позируют перед камерой, май 2023 года Фото: Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS

В тот же день в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что ожидают продолжения и расширения масштабов операций "Русского добровольческого корпуса". "Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся масштабнее, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии", - цитирует слова представителя ГУР Андрея Юсова агентство УНИАН.

Обмен военнопленными

Российская и украинская стороны произвели очередной обмен военнопленными. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, на родину вернулись 98 солдат и сержантов, а также 8 офицеров.

О возвращении в Россию участников войны с Украиной рассказала в Telegram также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что обмен пленными провела ЧВК "Вагнер", однако не уточнила, сколько россиян вернулись домой из украинского плена.

Военная поддержка Украины Западом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном. Как сообщил украинский лидер в Telegram, темами обсуждения стали "авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции". По словам Зеленского, он говорил с Йонсоном об отдельной программе тренировки украинских пилотов на современных самолетах западного производства.

Ранее в тот же день министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты и еще 53 страны контактной группы по поддержке Украины гарантировали Киеву военную помощь на сумму около 65 млрд долларов. При этом Остин выразил надежду на скорое начало обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.

25 мая стало также известно о предоставлении Украиной очередного, 16-го по счету, пакета военной помощи Финляндией - на сумму в 109 млн евро. Среди прочего он включает зенитное вооружение и боеприпасы, заявило министерство обороны в Хельсинки. Как отмечается в заявлении, Финляндия продолжает поддерживать Украину вместе с международными партнерами, а в общей сложности финская военная помощь Киеву увеличилась до 1,1 млрд евро. О детальном содержании пакета, сроков поставки и ее путях не сообщается из соображений безопасности.

Продление отмены импортных пошлин для украинских товаров в ЕС

Министры торговли стран - членов Евросоюза приняли решение продлить на год отмену импортных пошлин для товаров из Украины. В начале мая этот шаг поддержал Европарламент. Упрощенный режим торговли с Украиной был введен ЕС в 2022 году ради поддержки украинской экономики в военное время.

МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании и Швеции из-за СП и СП-2

МИД РФ вызвал послов Германии, Дании и Швеции в связи с "полным отсутствием" у российских властей результатов национальных расследований о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" на Балтийском море. Им был заявлен "решительный протест" в этой связи, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Москва обвиняет власти трех стран в "неспособности обеспечить транспарентность следственных действий" и в "уклонении властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле".

Размещение нестратегического ядерного оружия в Беларуси

Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о содержании российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси, сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Минске. В заявлении отмечается, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере. Размещая нестратегическое ядерное оружие в Беларуси, Москва не передает его соседней стране, контроль над ним и решение о применении остается за РФ, заявил в свою очередь Шойгу.

В тот же день правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в республику уже началось. На вопрос, находится ли ТЯО уже в Беларуси, Лукашенко заявил, что уточнит это по возвращении в республику, сообщает "Интерфакс".

Вскоре на это заявление последовала реакция из Вашингтона. США решительно осуждают перемещение российского ядерного оружия в Беларусь, однако пока не видят повода пересматривать готовность своих ядерных сил, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер. "Я не буду говорить ни о каких фактах или оценках, которые у нас могут быть. Я скажу, что мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны РФ", - заявил Миллер во время брифинга, отвечая на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.

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