Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону

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Кризис вокруг Украины и обсуждение вопросов в сфере безопасности - главные темы переговоров в Москве президентов Франции и России. Но Сергей Елкин сомневается, что Макрон понял Путина.
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