 Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.02.2022

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Россия

Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону

Кризис вокруг Украины и обсуждение вопросов в сфере безопасности - главные темы переговоров в Москве президентов Франции и России. Но Сергей Елкин сомневается, что Макрон понял Путина.

Карикатура Сергея Елкина - президент России Владимир Путин умоляет своего французского коллегу Эмманюэля Макрона: Мсье, шерше гарантии безопасности.

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    Автор: Сергей Елкин


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