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Гамбург признан театральной столицей Германии

Вера Фридрих
22 августа 2024 г.

Именно в Гамбурге находится лучший драмтеатр, поставили лучший спектакль и играет лучшая актриса сезона 2023/2024. Таково мнение 46 ведущих театральных критиков немецкоязычного пространства.

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Лина Бекман на сцене гамбургского театра Deutsches Schauspielhaus в спектакле из цикла "Антрополис"
Лина Бекман на сцене гамбургского театра Deutsches SchauspielhausФото: Markus Scholz/dpa/picture-alliance

Гамбургский театр Deutsches Schauspielhaus признан лучшим в немецкоязычном пространстве. Об этом сообщило в четверг, 22 августа, немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на опрос, проведенный журналом Theater heute ("Театр сегодня") среди театральных обозревателей Германии, Австрии и Швейцарии.

Большая часть комплиментов от критиков - в адрес художественной руководительницы театра Карин Байер (Karin Beier), которая, как отмечено в статье журнала Theater heute, "обрушилась на Гамбург искусством". Deutsches Schauspielhaus она возглавила в 2013 году. Постановки театра - участники крупнейших немецких и европейских фестивалей, лауреаты престижных премий. 

Импозантное здание театра Deutsches Schauspielhaus Hamburg
Импозантное здание Deutsches Schauspielhaus Hamburg очень просто найти. Оно соседствует с главным вокзалом ГамбургаФото: Markus Scholz/picture-alliance
Художественная руководительница театра и режиссер Карин Байер
Художественная руководительница театра и режиссер Карин БайерФото: Marcus Brandt/dpa/picture-alliance

Спектакль "Лаий" ("Laios") гамбургского театра критики признали лучшей постановкой сезона 2023/2024. Это одна из частей цикла из пяти спектаклей, поставленных Карин Байер в соавторстве с немецким драматургом Роландом Шиммельпфеннигом (Roland Schimmelpfennig). В основу цикла, названного "Антрополис" ("Anthropolis"), легли античные драмы Эсхила, Софокла и Еврипида. Лина Бекман (Lina Beckmann), сыгравшая в постановке "Лаий" главную роль, признана критиками "актрисой года".

Впервые гамбургский театр Deutsches Schauspielhaus открыл свои двери публике в 1900 году. Его зал насчитывает 1200 мест, и до сих пор это самый крупный драмтеатр Германии.

Гамбург был и остается одним из главных театральных городов Германии

Гамбург - одна из театральных столиц Германии, наряду с Берлином и Мюнхеном. Другая сцена, славящаяся своими новаторскими постановками, - гамбургский Thalia Theater. Здесь активно работает покинувший Россию режиссер Кирилл Серебренников. На днях поставленный им спектакль "Легенда" отпраздновал премьеру в Дуйсбурге - на фестивале музыки и искусств "Рурская триеннале" (Ruhrtriennale). На сцене театра Thalia в Гамбурге постановку впервые покажут 30 ноября 2024 года. В октябре здесь можно посмотреть спектакль Серебренникова "Черный монах", в ноябре - "Барокко".

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