Гайана активно возвращает своих эмигрантов на родину

После открытия в 2015 году громадных месторождений нефти Гайана переживает экономический бум, который привел к нехватке рабочей силы. Власти страны пытаются вернуть домой своих эмигрантов.

Сейчас это страна с самыми высокими темпами роста в Южной Америке: с тех пор как девять лет назад были обнаружены огромные залежи нефти, Гайана переживает экономический бум невероятных масштабов. По данным американского нефтяного гиганта ExxonMobil, извлекаемые запасы черного золота в ее известных районах добычи составляют около 11 миллиардов баррелей. Все это не может не отразиться самым позитивным образом на местной экономике.

По прогнозам Statista, ВВП страны увеличится за 10 лет более чем в шесть раз - с 4,62 миллиарда долларов в 2019 году до 29,3 миллиарда в 2029-м. Таким образом, Гайана, граничащая с Венесуэлой, Бразилией и Суринамом, входит в число государств с самыми высокими темпами экономического роста в мире. "Эта страна как будто выиграла в лотерею", - отметила в интервью BBC Дилетта Доретти, представительница Всемирного банка в Гайане и Суринаме.

Необходима квалифицированная рабочая сила

Последствия экономического бума видны повсюду. В столице Джорджтауне бесчисленное множество стройплощадок и инфраструктурных проектов. Однако существует нехватка квалифицированной рабочей силы, которая сейчас столь необходима. Именно поэтому Гайана хочет вернуть своих граждан, которые когда-то покинули ее.

До открытия нефтяных месторождений в 2015 году из страны постоянно шли волны эмиграции, потому что многие гайанцы, особенно молодежь, не видели для себя перспектив на родине и отправлялись искать счастья за границей. Всего через четыре года после открытия первых крупных запасов нефти в Гайану вернулись уже около 50 000 мигрантов, сообщает местный портал Newsroom со ссылкой на министерство финансов страны.

По данным ExxonMobil, извлекаемые запасы нефти в ее известных районах добычи в Гайане составляют около 11 миллиардов баррелей Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

Нефть ознаменовала здесь коренной перелом: в 2016 году впервые в новейшей истории Гайаны в нее въехало больше людей (на 1510 человек), чем выехало, указывается в докладе Международной организации по миграции (МОМ). В 2018 году этот показатель уже составил 18 150 человек. Во время визита в Канаду в том же году гайанский министр иностранных дел активно агитировал соотечественников возвращаться: "Не просто отправляйте деньги домой, возвращайтесь сами и инвестируйте". За последние два года совету министра последовали еще 32 000 гайанцев. Учитывая, что население страны всего чуть более 800 000 человек, это огромный приток.

Управление реэмиграцией в Гайане

В ответ на запрос DW министерство иностранных дел Гайаны упомянуло о правительственной программе реэмиграции, которая предлагает помощь и поддержку репатриантам, решившим вернуться домой. "Правительство Гайаны привержено идее устойчивого экономического развития и осознает потенциал диаспоры с точки зрения поддержки этого процесса. Программа возвращения - одна из многих инициатив правительства, направленных на то, чтобы побудить гайанцев, живущих в других странах, вернуться и внести свой вклад в развитие родины", - пояснили в МИД.

Власти Гайаны хотят передать около 50 000 обещанных единиц социального жилья нуждающимся семьям до президентских выборов в декабре 2025 года Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

Среди инструментов, призванных способствовать возвращению, - налоговые льготы для квалифицированных специалистов. Занимающийся этими вопросами Центр реэмиграции четко определяет свои задачи, которые варьируются от "поддержки граждан, заинтересованных в возвращении в Гайану," до "реинтеграции вернувшихся гайанцев и использовании их навыков и ресурсов".

Это должно стать возможным благодаря стратегическим принципам по эффективному управлению реэмиграцией, которые должны обеспечить максимально дебюрократизированную процедуру предоставления помощи. Посольства и консульства Гайаны за рубежом должны информировать и консультировать гайанцев, желающих вернуться домой.

Венесуэла претендует на часть территории Гайаны и ее нефть

"Я живу здесь уже почти два года. Каждый раз, когда уезжаю из страны, замечаю разницу при возвращении", - делится представительница Всемирного банка в Гайане Дилетта Доретти. Цифры подтверждают эти ее личные впечатления: если в 2019 году инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как дороги и порты, составляли 187 миллионов долларов, то в 2023-м - уже 650 миллионов.

Однако на эту завидную историю успеха легла тень. Соседняя Венесуэла, где правит Николас Мадуро, которого на Западе не считают легитимным президентом, после обнаружения нефти в Гайане вновь претендует на значительную часть территории этой страны.

В декабре 2023 года в ходе весьма спорного и едва ли прозрачного с точки зрения процедуры проведения референдума население Венесуэлы поддержало территориальные претензии к Гайане. В их основе исторический спор Каракаса о демаркации границ с бывшей британской колонией.

С тех пор существует угроза того, что Венесуэла попытается удовлетворить свои территориальные претензии к Гайане военным путем. В Каракасе власти уже напечатали карты, на которых большая часть территории Гайаны с прямым доступом к нефтяным месторождениям отнесена к Венесуэле. На самом деле многие венесуэльцы уже там: они бежали в Гайану, спасаясь от репрессий и экономического кризиса.