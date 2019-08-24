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Вокруг Биаррица, который готовится принять саммит "большой семерки", проходят многочисленные акции протеста. В Юррюне произошли столкновения демонстрантов с полицией.
Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.
По словам президента Франции, возобновление формата "восьмерки" целесообразно, однако оно возможно только после урегулирования конфликта на востоке Украины.
Ситуация в Украине и инцидент в Солсбери делают невозможным немедленное присоединение России к G7, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон.
Россию исключили из G7 за аннексию Крыма и дестабилизацию в Донбассе, и с тех пор ситуация не изменилась, заявил представитель правительства ФРГ в ответ Трампу.
Встречи в формате Группы восьми невозможны до прекращения вмешательства Москвы в дела других стран, заявила британский премьер-министр. Ранее вернуть Россию в группу предложил президент США.
"Почему встреча проводится без России? Она нужна за столом переговоров", - заявил президент США, отправляясь на встречу "большой семерки" в Квебек. У канцлера ФРГ Меркель - иное мнение.
По мнению Маттиаса Платцека, необходимо временно "убрать крымский вопрос в ящик", чтобы поговорить с РФ на другие темы. Возвращение России могло бы снизить общую напряженность на переговорах.
Канцлер Германии в бундестаге впервые отвечала на вопросы депутатов. Правые популисты и их вопросы о России, по наблюдению корреспондента DW, "позаботились" об остроте дискуссии.
Аннексировав Крым, Россия откровенно нарушила международное законодательство, поэтому ее исключение из "большой восьмерки" было правильным шагом, заявила канцлер ФРГ.
Председатель СвДП полагает, что Россию можно вернуть в G8, если она откажется от учений, тревожащих союзников в Восточной Европе. Путину надо дать шанс выйти из тупика эскалации, заявил Кристиан Линднер.
Лидеры России, Германии и Франции обсудили на саммите G8 вопросы урегулирования на востоке Украины. Конкретных результатов нет.
Уже два года Россия не участвует во встречах в формате "большой восьмерки", однако глава немецкого МИДа Штайнмайер предлагает вернуться к этому формату и совершает ошибку, считает Райнхард Фезер.
Министр иностранных дел Германии заявил, что в интересах ЕС - продолжать диалог с Россией. Однако для возврата к G8 Москва должна продемонстрировать подвижки в вопросах Украины и Сирии.
В ведомстве федерального канцлера пока исключают возможность реанимации "большой восьмерки". Почему Берлин выступает против возобновления формата G8?
Некоторые европейские политики считают, что, несмотря на агрессию против Украины, с Путиным нужно сотрудничать. Насколько эффективен их подход? Комментирует Игорь Эйдман.
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