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G8

23.08.2019+++Urrugne, Frankreich+++ Anti G7 protestors clashed with the police on August 23th after a spontaneous demonstration in Urrugne. Police followed the protestors to the G7 protest camp. Stones and bottles where thrown at the police which fired teargas and rubber bullets at the activists. The protest was part of the actions against the G7 summit which takes place in the French southwestern seaside resort of Biarritz from August 24 to 26, 2019. (Photo by David Speier/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Во Франции произошли столкновения с полицией накануне саммита G7 24.08.2019

Вокруг Биаррица, который готовится принять саммит "большой семерки", проходят многочисленные акции протеста. В Юррюне произошли столкновения демонстрантов с полицией.
Copyright Sergey Elkin. Putin, Trump, G7, G8, Karikatur, Sergey Elkin

Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа 22.08.2019

Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.
French President Emmanuel Macron, right, and Russian President Vladimir Putin attend a press conference at the fort of Bregancon in Bormes-les-Mimosas, southern France, Monday Aug. 19, 2019. French President Emmanuel Macron and Russian President Vladimir Putin are meeting to discuss the world's major crises, including Ukraine, Iran and Syria, and try to improve Moscow's relations with the European Union. (Gerard Julien, Pool via AP)

Макрон увязал возвращение РФ в G8 с разрешением конфликта в Украине 21.08.2019

По словам президента Франции, возобновление формата "восьмерки" целесообразно, однако оно возможно только после урегулирования конфликта на востоке Украины.

German Chancellor Angela Merkel and Britain's Prime Minister Boris Johnson shake hands ahead of their meeting at the Chancellery in Berlin, Germany August 21, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Великобритания и ФРГ выступили против присоединения России к G7 21.08.2019

Ситуация в Украине и инцидент в Солсбери делают невозможным немедленное присоединение России к G7, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон.

Flaggen der G7-Staaten plus EU vor der Festung in der Altstadt von St. Malo, Frankreich. G7 Außenministertreffen. Symbolbild. Aufgenommen am 05.04.2019. Foto: Bernd Riegert, DW,

Германия выступила против возвращения РФ в "большую семерку" 21.08.2019

Россию исключили из G7 за аннексию Крыма и дестабилизацию в Донбассе, и с тех пор ситуация не изменилась, заявил представитель правительства ФРГ в ответ Трампу.
14.04.2018 Britain's Prime Minister Theresa May gives a press conference at Downing Street in central London on April 14, 2018 following British military action against Syria. British jets fired missiles at a Syrian military base suspected of holding chemical weapons ingredients on Saturday in Britain's first military action against President Bashar al-Assad's regime. / AFP PHOTO / SIMON DAWSON (Photo credit should read SIMON DAWSON/AFP/Getty Images)

Тереза Мэй назвала условие для возвращения к G8 с Россией 11.06.2018

Встречи в формате Группы восьми невозможны до прекращения вмешательства Москвы в дела других стран, заявила британский премьер-министр. Ранее вернуть Россию в группу предложил президент США.
29.05.2018, USA, Tennessee, Nashville: US-Präsident Donald Trump ballt während einer Wahlkampfveranstaltung die Fäuste. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Трамп предложил вернуть Россию в G8 08.06.2018

"Почему встреча проводится без России? Она нужна за столом переговоров", - заявил президент США, отправляясь на встречу "большой семерки" в Квебек. У канцлера ФРГ Меркель - иное мнение.
Matthias Platzeck Deutsch-Russisches Forum in Moskau DW-Korrespondentin Yulia Vishnevetskaya in Moskau, 07.11.2016

Глава Германо-российского форума высказался за восстановление G8 с Россией 07.06.2018

По мнению Маттиаса Платцека, необходимо временно "убрать крымский вопрос в ящик", чтобы поговорить с РФ на другие темы. Возвращение России могло бы снизить общую напряженность на переговорах.
06.06.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht bei der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Hauptthema der 35. Sitzung der 19. Legislaturperiode ist die Befragung der Bundesregierung, bei der sich Bundeskanzlerin Merkel erstmals persönlich den Fragen der Abgeordneten stellt. Kein Regierungschef zuvor hatte sich in diese Fragerunde begeben. Merkel kommt mit diesem Auftritt einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag von Union und SPD nach. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Как Меркель держала ответ перед депутатами бундестага 06.06.2018

Канцлер Германии в бундестаге впервые отвечала на вопросы депутатов. Правые популисты и их вопросы о России, по наблюдению корреспондента DW, "позаботились" об остроте дискуссии.
06.06.2018+++ German Chancellor Angela Merkel speaks during a session at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany June 6, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Меркель исключила возврат к формату G8 с Россией 06.06.2018

Аннексировав Крым, Россия откровенно нарушила международное законодательство, поэтому ее исключение из "большой восьмерки" было правильным шагом, заявила канцлер ФРГ.
Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner spricht am 01.03.2017 in Dingolfing (Bayern) beim politischen Aschermittwoch der FDP und imitiert eine Geste der Bundeskanzlerin Merkel. Foto: Tobias Hase/dpa | Verwendung weltweit

Линднер открыт к возврату России в "большую восьмерку" 09.09.2017

Председатель СвДП полагает, что Россию можно вернуть в G8, если она откажется от учений, тревожащих союзников в Восточной Европе. Путину надо дать шанс выйти из тупика эскалации, заявил Кристиан Линднер.

07.07.2017+++ German Chancellor Angela Merkel talks with Russian President Vladimir Putin during the working session at the G20 leaders summit in Hamburg, Germany, July 7, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Встреча в Гамбурге по Донбассу результатов не принесла 08.07.2017

Лидеры России, Германии и Франции обсудили на саммите G8 вопросы урегулирования на востоке Украины. Конкретных результатов нет.

15.08.2016 YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 15, 2016: Germany's Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (L) and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov during a meeting at the Ural Federal University. Donat Sorokin/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/TASS/D. Sorokin

FAZ: Штайнмайер совершает ошибку 03.09.2016

Уже два года Россия не участвует во встречах в формате "большой восьмерки", однако глава немецкого МИДа Штайнмайер предлагает вернуться к этому формату и совершает ошибку, считает Райнхард Фезер.
15.08.2016 YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 15, 2016: Viktor Koksharov, rector of the Ural Federal University, Germany s Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier and Russia s Foreign Minister Sergei Lavrov (L-R) visit the Ural Federal University. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS02D230 Copyright: Imago/Tass/D. Sorokin

Глава МИД ФРГ назвал условия для возвращения России в "большую восьмерку" 31.08.2016

Министр иностранных дел Германии заявил, что в интересах ЕС - продолжать диалог с Россией. Однако для возврата к G8 Москва должна продемонстрировать подвижки в вопросах Украины и Сирии.
08.06.2015 *** Bildunterschrift:(1st row L-R) Ethiopia's Prime Minister Hailemariam Desalegn, Canada's Prime Minister Stephen Harper, Tunisia's President Beji Caid Essebsi, Senegal's President Macky Sall, Liberia's President Ellen Johnson Sirleaf, Germany's Chancellor Angela Merkel, US President Barack Obama, French President Francois Hollande, Nigerian President Muhammadu Buhari, British Prime Minister David Cameron and Japanese Prime Minister Shinzo Abe (2nd row L-R) Director-General of the World Trade Organization Roberto Azevedo, OECD secretary general Jose Angel Gurria, Chair of the Commission of the African Union Dlamini Zuma, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, Italy's Prime Minister Matteo Renzi, Iraq's Prime Minister Haider al-Abadi, President of the European Council Donald Tusk, European Union Commission President Jean-Claude Juncker, IMF Managing Director Christine Lagarde and World Bank Group President Jim Kim pose for the traditional family picture after a so-called 'outreach meeting' at the Elmau Castle near Garmisch-Partenkirchen, southern Germany, on June 8, 2015 on the second day of the end of a G7 summit. Germany hosts a G7 summit at the Elmau Castle on June 7 and June 8, 2015. AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL (Photo credit should read ROBERT MICHAEL/AFP/Getty Images)

Берлин против восстановления формата G8 20.05.2016

В ведомстве федерального канцлера пока исключают возможность реанимации "большой восьмерки". Почему Берлин выступает против возобновления формата G8?
09.05.2016 **** Russian President Vladimir Putin watches honor guards passing by during a wreath-laying ceremony to mark the 71st anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin walls in Moscow, Russia, May 9, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov © Reuters/M. Shemetov

Комментарий: Путин - Милошевич с атомной бомбой 20.05.2016

Некоторые европейские политики считают, что, несмотря на агрессию против Украины, с Путиным нужно сотрудничать. Насколько эффективен их подход? Комментирует Игорь Эйдман.
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