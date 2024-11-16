G7: Россия - единственное препятствие для мира в Украине

В заявлении в преддверии 1000-го дня полномасштабной войны в Украине "большая семерка" выразила солидарность с этой страной и готовность заставить Россию заплатить высокую цену за агрессию.

Восстановление мира в Украине зависит исключительно от РФ, уверена группа крупнейших индустриальных государств. "Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и долгосрочному миру", - заявили руководители государств и правительств Германии, Италии, Франции, Канады, США, Японии и Великобритании в субботу, 17 ноября, в Риме.

В заявлении, приуроченном к 1000-му дню полномасштабного российского вторжения, страны G7 подчеркнули свое единство в непоколебимой поддержке Украины в ее "борьбе за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление". Они также выразили уважение Украине, продемонстрировавшей "беспримерную стойкость и решимость" в защите "своей земли, своей культуры и своего народа".

G7 заставит Россию заплатить высокую цену за войну

Кроме того, "большая семерка" заявила о готовности заставить Россию заплатить высокую цену за военную агрессию посредством "санкций, экспортного контроля и других эффективных мер" и признали влияние российской агрессии на уязвимых людей во всем мире.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение завершить войну дипломатическим путем не позднее 2025 года. "С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", - заявил он в интервью телеканалу "Суспильне". Однако, по словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин не стремится установить мир.