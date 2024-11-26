G7 осудила ядерную риторику РФ как безответственную

"Большая семерка" "не потерпит угроз применения ядерного оружия, не говоря уже о любом использовании ядерного оружия Россией" в войне в Украине, говорится в заявлении по итогам встречи в Италии.

"Большая семерка" (G7) "самым решительным образом осуждает безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания". Об этом говорится в заявлении глав МИД стран "семерки" по итогам встречи во Фьюджи в Италии во вторник, 26 ноября.

"Мы никогда не потерпим угроз применения ядерного оружия, не говоря уже о любом использовании ядерного оружия Россией в контексте ее агрессивной войны против Украины", - подчеркивается в документе.

G7 обеспокоена использованием РФ химоружия

Страны также выразили "глубочайшую обеспокоенность применением Россией химического оружия" и "средств подавления беспорядков" на фронте в Украине. "Использование такого оружия в качестве метода ведения войны является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия", - указали в G7, призвав ОЗХО расследовать инциденты.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее обнаружила следы слезоточивого газа в пробах из Днепропетровской области.

Пытки и сексуальное насилие

"Мы также самым решительным образом осуждаем широко распространенные и систематические пытки и жестокое обращение России с украинскими военнопленными и задержанными мирными лицами, включая применение сексуального насилия, о чем сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине", - подчеркнули далее главы МИД стран G7.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила обеспокоенность из-за переплетения войны в Украине с другими международными конфликтами, передает агентство AFP. Президент РФ Владимир Путин, заявила глава МИД ФРГ, использовал более 1000 дней, прошедшие после начала полномасштабной войны, чтобы "связать эту атаку на международный порядок с другими кризисами по всему миру".

По ее словам, Кремль хочет уничтожить "основанный на правилах международный порядок", поэтому G7, а также другие страны должны предпринять меры, "чтобы противостоять этому".

Совет НАТО - Украина в Брюсселе

Глава МИД ФРГ добавила, что это "важно и хорошо", что министры иностранных дел G7 в ходе двухдневной встречи обменялись мнениями с партнерами из арабского региона и Индо-Тихоокеанского региона и что 26 ноября в Брюсселе по запросу Киева на уровне послов проходит Совет НАТО-Украина.

Страны "большой семерки" - Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада и Япония - работают вместе "во имя того, что нас объединяет", подчеркнула Бербок.

Санкции против организаций в Китае

G7 пообещала принять соответствующие меры "против субъектов в Китае и других третьих странах", которые "оказывают материальную поддержку российской военной машине", включая финансовые учреждения и другие организации.

По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций против нескольких китайских компаний, помогающих России разрабатывать ударные беспилотники для войны против Украины. Содержание 15-го пакета санкций за российскую военную агрессию обсуждался в Евросоюзе перед встречей министров иностранных дел стран G7.

В общей сложности в 15-й пакет санкций Европейского Союза предлагалось включить более 50 физических лиц и почти 30 компаний. Данные меры должны поддержать все 27 членов Евросоюза.