  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесКитай

G7 и ЕС призовут Китай пресечь нарушение санкций против КНДР

Олег Соколенко
8 мин. назад

Страны "Группы семи" и Евросоюза планируют призвать Китай пресечь использование его территориальных вод для нелегальных поставок в КНДР нефтепродуктов. При этом западные страны ссылаются на спутниковые снимки.

https://p.dw.com/p/4UFYl
Нелегальные поставки нефти в КНДР
Танкер Wan Heng 11 под флагом Белиза рядом с судном Rye Song Gang 1 под флагом КНДР (фото Минобороны Японии, 2018 год)Фото: picture-alliance/AP/Verteidigungsministerium Japan

Страны "Группы семи" и Евросоюза, а также Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея подписали совместное письмо к руководству Китая, призывая его пресечь использование территориальных вод КНР для нелегальных поставок в Северную Корею нефтепродуктов. С содержанием письма, которое планируется вручить постпреду Китая при ООН Чжану Цзюню, журналисты Reuters ознакомились в пятницу, 21 июля, сообщает агентство. 

"У нас есть опасения по поводу продолжающегося присутствия нескольких нефтяных танкеров… которые используют ваши территориальные воды в бухте Саньша в качестве убежища для облегчения своей торговли нефтепродуктами с КНДР, в нарушение санкций", - говорится в письме. К нему приложены спутниковые снимки, которые "явно демонстрируют, что такие случаи происходили в юрисдикции Китая в 2022 году и продолжили происходить в 2023-м", - отмечается далее.

В связи с этим страны-подписанты письма призывают Китай досматривать танкеры, входящие в его территориальные воды, и выдворять их, если выяснится, что они незаконно поставляют нефтепродукты в Северную Корею. Письмо также содержит просьбу отказывать таким судам в обслуживании в китайских водах.

ООН ограничила поставки нефтепродуктов в КНДР

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за отказа свернуть свою ядерную программу и ракетные испытания. В том числе в 2017 году было введено ограничение на поставки в КНДР нефтепродуктов - потолок был установлен на уровне 500 тыс. баррелей в год.

Однако эти санкции систематически нарушаются. Так, в 2020 году более 40 стран подали жалобу в санкционный комитет ООН по поводу нарушения Северной Кореей правил импорта нефтепродуктов. В документе отмечалось, что только за первые пять месяцев 2020 года 56 танкеров нелегально доставили в КНДР более 1,6 млн баррелей. Аналогичные жалобы поступали и ранее, но их блокировали РФ и Китай.

Смотрите также:

Западные эксперты о визите Си в Кремль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

Согласно секретным документам Пентагона, утекшим в сеть на прошлой неделе, без большого притока боеприпасов сеть украинской ПВО может быть разрушена, что может позволить Путину изменить ход войны, пишет New York Times.
Политика10 апреля 2023 г.31:54 мин.
external

Скандал с транзитом нефти: Путин наказывает Токаева из-за Украины?

Скандал с транзитом нефти: Путин наказывает Токаева из-за Украины?

Почему и как Казахстан отдаляется от России? Сможет ли он заменить Россию в экспорте нефти в ЕС? Какие рычаги давления, кроме нефти, есть у Москвы? И какую роль может сыграть Китай?
Конфликты14 июля 2022 г.44:02 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в суде

Арест Игоря Стрелкова в РФ и другие события 513-го дня войны

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валерий Сахащик

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Политика14 ч. назад
Карикатура: карикатурный Алексей Навальный говорит в суде И говорит: "Я помню, что у человека две ноги..." Перед ним стоит судья, у которого вместо ног - щупальцы, как у осьминога.

Речь Навального в суде, или Кто выносит приговоры в России

Речь Навального в суде, или Кто выносит приговоры в России

Политика15 ч. назад
Полиция нравов задерживает участников протестов в Тегеране в сентябре 2022 года

Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

Правосудие и закон2 ч. назад
Аэропорт "Пулково" и взлетающий самолет

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

Экономика и бизнес11 ч. назад
Белорусский лес для мебельной промышленности

Куда Беларусь продает свою древесину в условиях санкций ЕС

Куда Беларусь продает свою древесину в условиях санкций ЕС

Политика16 ч. назад
Вид на городок Нессельванг, где летом 2022 года отдыхал канцлер Германии Олаф Шольц

Где проведут отпуска Шольц и другие немецкие политики?

Где проведут отпуска Шольц и другие немецкие политики?

Культура23 ч. назад
На главную страницу