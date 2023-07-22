G7 и ЕС призовут Китай пресечь нарушение санкций против КНДР

Страны "Группы семи" и Евросоюза планируют призвать Китай пресечь использование его территориальных вод для нелегальных поставок в КНДР нефтепродуктов. При этом западные страны ссылаются на спутниковые снимки.

Страны "Группы семи" и Евросоюза, а также Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея подписали совместное письмо к руководству Китая, призывая его пресечь использование территориальных вод КНР для нелегальных поставок в Северную Корею нефтепродуктов. С содержанием письма, которое планируется вручить постпреду Китая при ООН Чжану Цзюню, журналисты Reuters ознакомились в пятницу, 21 июля, сообщает агентство.

"У нас есть опасения по поводу продолжающегося присутствия нескольких нефтяных танкеров… которые используют ваши территориальные воды в бухте Саньша в качестве убежища для облегчения своей торговли нефтепродуктами с КНДР, в нарушение санкций", - говорится в письме. К нему приложены спутниковые снимки, которые "явно демонстрируют, что такие случаи происходили в юрисдикции Китая в 2022 году и продолжили происходить в 2023-м", - отмечается далее.

В связи с этим страны-подписанты письма призывают Китай досматривать танкеры, входящие в его территориальные воды, и выдворять их, если выяснится, что они незаконно поставляют нефтепродукты в Северную Корею. Письмо также содержит просьбу отказывать таким судам в обслуживании в китайских водах.

ООН ограничила поставки нефтепродуктов в КНДР

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за отказа свернуть свою ядерную программу и ракетные испытания. В том числе в 2017 году было введено ограничение на поставки в КНДР нефтепродуктов - потолок был установлен на уровне 500 тыс. баррелей в год.

Однако эти санкции систематически нарушаются. Так, в 2020 году более 40 стран подали жалобу в санкционный комитет ООН по поводу нарушения Северной Кореей правил импорта нефтепродуктов. В документе отмечалось, что только за первые пять месяцев 2020 года 56 танкеров нелегально доставили в КНДР более 1,6 млн баррелей. Аналогичные жалобы поступали и ранее, но их блокировали РФ и Китай.

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