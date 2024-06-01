G7 ужесточит санкции против банков, помогающих РФ

Страны "большой семерки" (G7) и Евросоюза изучают возможности ужесточения мер в отношении банков, помогающих России обойти антивоенные санкции, пишет агентство Bloomberg в пятницу, 31 мая, со ссылкой на источники.

Уточняется, что ограничения коснутся банков третьих стран, пользующихся Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - аналогом международной системы SWIFT. Соответствующие меры обсуждаются в преддверии июньского саммита G7 в Италии, на котором планируется согласовать шаги по лучшему продвижению санкций, введенных в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

"Группа семи" уже давно считает своей приоритетной задачей не допустить получения Россией ключевых технологий, применяемых в вооружении или необходимых для его производства, - поясняет Bloomberg. - Однако Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и государства Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях".

В последнее время внимание было сконцентрировано на банках, которые, предположительно, помогали с транзакциями при осуществлении таких закупок. Угроза наказания привела к тому, что несколько банков ужесточили ограничения, а объем российского импорта уменьшился, рассказали собеседники агентства. Ограничения в отношении банков, пользующихся российской системой СПФС, было предложено Евросоюзом как часть нового пакета санкций, напоминают журналисты.

Российская платежная система СПФС

СПФС - это собственный сервис Банка России, работающий в формате международной системы передачи финансовой информации SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Российская платежная система была запущена в декабре 2014 года после того, как впервые прозвучали угрозы отключить Россию от SWIFT.

По данным газеты "Ведомости" , к осени 2023 года к СПФС подключились "более 400 участников, в том числе свыше 100 нерезидентов из 12 стран".

Как пишет Bloomberg, частота использования этой системы в 2023 году утроилась по сравнению с 2022 годом. Сегодня с ней работают более 150 иностранных банков в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

По словам источника Bloomberg, некоторые страны ЕС опасаются всеобщего запрета на использование системы СПФС из-за риска затронуть и легальные переводы и испортить отношениям с третьими странами.

Отключение российских банков от SWIFT

В марте 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС отключить ряд российских банков от системы SWIFT. Тогда под санкции попали семь банков: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ ("Внешэкономбанк"). Ограничения затронули также российских юрлиц, на более чем 50% принадлежащие этим банкам. Позже от SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк и ряд других российских финансовых институтов.