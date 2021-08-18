G7 - Группа семи промышленно развитых стран мира

В Великобритании открылся очередной саммит G7. Это первая с начала пандемии встреча лидеров ведущих индустриальных стран в режиме оффлайн. Среди обсуждаемых тем - выход из экономического кризиса, глобальная вакцинация, отношения с Россией и Китаем.
В преддверии встречи Большой семерки президент США Джо Байден предостерег Москву о том, что Вашингтон решительно ответит на действия России, наносящие вред США. С Владимиром Путиным Байден встретится после саммитов G7 и НАТО.
После аннексии Крыма Россией формат G8 превратился в G7. И все же, отношения с Москвой стали одной из ключевых тем переговоров "Большой семерки", которые после долгого перерыва прошли в Лондоне. О чем удалось договориться министрам G7?
В центре внимания министров на саммите G7 в Лондоне оказались вопросы сотрудничества с Россией и Китаем. Политики обсуждали борьбу с пропагандой Кремля, ситуацию в Донбассе и судьбу "Северного потока-2".