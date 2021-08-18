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G7 - Группа семи промышленно развитых стран мира

10.6.2021, Cornwall, England, Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks with U.S. President Joe Biden while they walk with their wife Carrie Johnson (not seen) and U.S. first lady Jill Biden (not seen), outside Carbis Bay Hotel, Carbis Bay, Cornwall, Britain June 10, 2021. REUTERS/Toby Melville/Pool

Страны "большой семерки" проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану 18.08.2021

Байден и Джонсон организуют саммит для обсуждения совместной стратегии по Афганистану. Талибы объявили о готовности к сотрудничеству со всеми сторонами в деле формирования нового правительства в Кабуле.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана 07.08.2021

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.

Итоги саммита "Большой семерки" (14.06.2021) 14.06.2021

В Великобритании прошла встреча G7. Ее участники обсудали, в частности, отношения с Россией и Китаем.
Das vom belarussischen ONT-Kanal zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt den Aktivisten und Blogger Raman Pratasewitsch, der an einem Tisch sitzt und eine Zigarette raucht. In einem einstündigen Video, das auf dem staatlichen Sender ONT ausgestrahlt wurde, wird der Regimekritiker in einem Haftzentrum gezeigt. (zu dpa Belarussisches Fernsehen zeigt Interview mit inhaftiertem Blogger) +++ dpa-Bildfunk +++

G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем 13.06.2021

"Семерка" потребовала от режима Лукашенко "изменить курс", связанный с давлением на СМИ и гражданское общество в Беларуси, и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ.

March 11, 2021*** IZMIR, TURKEY - MARCH 11: Fog drifts over the city following rain at morning hours in Izmir, Turkey on March 11, 2021. Mahmut Serdar Alakus / Anadolu Agency

Страны "большой семерки" готовят масштабную климатическую программу 13.06.2021

Страны G7 намерены ежегодно выделять бедным государствам по 100 млрд долларов на климатические проекты. Экологи Oxfam считают, что этого мало.
U.S. President Joe Biden, German Chancellor Angela Merkel and advisors Jan Hecker (2ndR) und Jake Sullivan attend a bilateral meeting during a G7 summit in St. Ives, Cornwall, Britain, June 12, 2021. Guido Bergmann/Bundesregierung/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Меркель и Байден на саммите G7 обсудили "Северный поток - 2" 12.06.2021

И для Германии, и для США важно, чтобы транзит газа из России через Украину сохранился с запуском "Северного потока - 2", заявила Ангела Меркель после беседы с Джо Байденом.

Какова повестка саммита Большой cемерки? (11.06.2021) 11.06.2021

В Великобритании открылся очередной саммит G7. Это первая с начала пандемии встреча лидеров ведущих индустриальных стран в режиме оффлайн. Среди обсуждаемых тем - выход из экономического кризиса, глобальная вакцинация, отношения с Россией и Китаем.

Жесткое предупреждение Байдена Кремлю накануне саммита G7 (10.06.2021) 10.06.2021

В преддверии встречи Большой семерки президент США Джо Байден предостерег Москву о том, что Вашингтон решительно ответит на действия России, наносящие вред США. С Владимиром Путиным Байден встретится после саммитов G7 и НАТО.
Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak, centre, at a meeting of finance ministers from across the G7 nations at Lancaster House in London, Friday June 4, 2021. (Stefan Rousseau/Pool via AP)

Саммит G7 обсудит "нарушение норм" властями России 10.06.2021

"Нарушение норм" властями России станет одной из самых важных тем саммита G7 в Великобритании, заявил собеседник dpa в Берлине. Германия осудила признание организаций Навального "экстремистскими".
May 4, 2021*** (from L) Canadian Minister of Foreign Affairs Marc Garneau, Britain's Foreign Secretary Dominic Raab, Japanese Minister of Foreign Affairs Toshimitsu Motegi, European High Representative of the Union for Foreign Affairs, Josep Borrell, Italian Minister of Foreign Affairs Luigi Di Maio, U.S. Secretary of State Antony Blinken, German Minister for Foreign Affairs Heiko Maas and French Minister of Europe and Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian, sit during talks at the G7 foreign ministers meeting in London, Britain May 4, 2021. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

"Большая семерка" осудила действия России и Китая 06.05.2021

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность "безответственными и дестабилизирующими действиями РФ", а также призвали Пекин соблюдать права человека.

Итоги саммита G7 в Лондоне и при чем тут Россия (05.05.2021) 05.05.2021

После аннексии Крыма Россией формат G8 превратился в G7. И все же, отношения с Москвой стали одной из ключевых тем переговоров "Большой семерки", которые после долгого перерыва прошли в Лондоне. О чем удалось договориться министрам G7?

"Северный поток-2", отношения с РФ, отравление Навального: о чем говорили на саммите G7 (04.05.2021) 04.05.2021

В центре внимания министров на саммите G7 в Лондоне оказались вопросы сотрудничества с Россией и Китаем. Политики обсуждали борьбу с пропагандой Кремля, ситуацию в Донбассе и судьбу "Северного потока-2".

04.05.2021, London, G7 foreign ministers wear face masks and are socially distanced for a group photo, with front row left, European High Representative of the Union for Foreign Affairs Josep Borrell, British Foreign Secretary Dominic Raab, U.S. Secretary of State Antony Blinken, middle row left to right, German Federal Minister for Foreign Affairs Heiko Maas, Japanese Minister of Foreign Affairs Motegi Toshimitsu and Canadian Minister of Foreign Affairs Marc Garneau, back row from left, Italian Minister of Foreign Affairs Luigi Di Maio and French Minister of Europe and Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian, on the stairs at Lancaster House in London ahead of bilateral talks at the G7 Foreign and Development Ministers meeting in London, Tuesday May 4, 2021.(Stefan Rousseau/Pool via AP)

"Большая семерка" обсудила общую стратегию по Китаю 04.05.2021

Вопросы о правах человека и свободе СМИ в Китае гораздо эффективнее поднимать сообща, считают участники первой за почти 3 года очной встречи глав МИД стран G7.
Russische Flagge mit Emailzeichen - Hackerangriff | Russian flag with AT sign - hacker attack

Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде 02.05.2021

"Большая семерка" разработает механизм быстрого реагирования на пропаганду из России. Страны G7 не должны в одиночку бороться с дезинформацией из России, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Большая семерка" обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины 12.04.2021

Страны G7 призвали Москву прекратить провокации на границе с Украиной, напомнив о Венском документе ОБСЕ. "Большая семерка" указала на необходимость соблюдать Минские соглашения.
20.02.21 *** Protesters wearing hard hats and helmets display placards as they rally against the military coup in the northern town of Myitkyina, the capital of Kachin state, Myanmar February 20, 2021, in this picture obtained by Reuters. PHOTO OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

G7 осудила стрельбу боевыми патронами по протестующим в Мьянме 23.02.2021

Прибегнувшие к насилию против демонстрантов в Мьянме должны быть привлечены к ответственности, заявили главы МИД стран "семерки" и Жозеп Боррель.
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