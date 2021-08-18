G7 - Группа семи промышленно развитых стран мира

Итоги саммита G7 в Лондоне и при чем тут Россия (05.05.2021)

После аннексии Крыма Россией формат G8 превратился в G7. И все же, отношения с Москвой стали одной из ключевых тем переговоров "Большой семерки", которые после долгого перерыва прошли в Лондоне. О чем удалось договориться министрам G7?