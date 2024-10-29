FT: Восхваление Рамапосой Путина раскололо коалицию ЮАР

По данным FT, хвалебные комментарии президента ЮАР в отношении Путина на БРИКС углубили противоречия между "Африканским национальным конгрессом" и либеральным Демократическим альянсом.

Хвалебные комментарии президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы в отношении российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани углубили раскол в правящей коалиции ЮАР в составе 10 партий, включая "Африканский национальный конгресс" (АНК) и бывший оппозиционный Демократический альянс (ДА), усилив опасения, что в таком формате она может не дожить до конца пятилетней каденции. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила на своем сайте британская газета Financial Times (FT) .

Рамапоса во время визита в РФ заявил, что Путин - "ценный союзник" и "ценный друг" ЮАР.

Лидер ДА: Авторитарный режим Путина ведет империалистическую войну

Лидер ДА и министр сельского хозяйства в действующем кабмине Джон Стинхаузен заявил, что Путин может быть другом Рамапосы, но его "авторитарный режим, который в настоящее время нарушает международное право, ведя империалистическую агрессивную войну против суверенного государства", не является другом Южно-Африканской Республики.

Представитель президента Винсент Магвенья в ответ заявил, что Стинхаузен пытается "управлять президентом". Как отметила FT, лояльность Рамапосы в отношении РФ связана с тем, что в свое время Москва предоставляла оружие АНК для борьбы с апартеидом.

FT: Во внешней политике ЮАР есть идеологические разногласия

Издание обращает внимание на непоследовательную внешнюю политику Претории - с одной стороны, та отказалась осудить войну РФ в Украине, с другой - подала в Международный суд ООН иск о геноциде против Израиля в связи с его операцией в Рафахе.

Эмма Пауэлл, представительница ДА по международным отношениям, в свою очередь отметила, что "если Рамапоса хочет дружить с таким империалистическим поджигателем войны, как Путин, то это - его дело".

"Но суть в том, что кабинету министров необходимо найти консенсус по этим вопросам. Там, где в правительстве единства есть идеологические разногласия, их нужно урегулировать и найти форму примирения, чтобы мы могли последовательно проводить политику неприсоединения", - подчеркнула она.

Пауэлл заявила, что было бы "глупо" выходить из правительства из-за разногласий во внешней политике, однако АНК после выборов в мае потерял абсолютное большинство. Тогда его поддержали всего 40,2% избирателей.

"Рамапоса больше не имеет права делать политические заявления от имени правительства, не получив консенсуса от своих партнеров", - указала она.

По данным FT, разногласия существуют и по курсу Претории в отношении Китая и Израиля.

Претория - в составе БРИКС

ЮАР входит в состав БРИКС.

На саммите мира в Швейцарии Южно-Африканская Республика воздержалась от подписания совместного заявления по Украине.

Переизбрание Рамапосы

В июне Национальная ассамблея ЮАР переизбрала 71-летнего Рамапосу на посту президента страны.

На парламентских выборах в конце мая правящая в ЮАР партия АНК впервые за три десятилетия не получила абсолютного большинства. После этого она договорилась с несколькими силами о формировании правительственной коалиции. Ее партнерами стали среди прочих либеральный Демократический альянс и националистическая Партия свободы Инката.

Партия борца с апартеидом Нельсона Манделы - АНК - в новом составе парламента имеет 159 из 400 мест (ранее - 230). С начала избранного ЮАР демократического курса в 1994 году АНК всегда получал на парламентских выборах абсолютное большинство голосов и единолично управлял самой сильной экономикой африканского континента.

Причиной снижения популярности АПК наблюдатели называли, в том числе, стагнирующую экономику, высокую безработицу, пребывающие в состоянии кризиса госкомпании, разваливающуюся инфраструктуру, регулярные отключения электричества и воды, высокий уровень преступности и коррупции. В то же время более 40% поддержки АНК объясняли тем, что избиратели по-прежнему ассоциируют эту партию с освобождением от апартеида.