FT: В Германии распечатывают шахту с залежами флюорита

ФРГ хочет сократить зависимость промышленности от поставок важного минерального сырья другими странами. С этой целью будет возобновлена работа шахты Кеферштайге на окраине Шварцвальда, пишет FT.

Расположенная на окраине германского Шварцвальда шахта Кеферштайге, где до 1996 года добывали плавиковый шпат и барит, снова начнет работу. Об этом сообщает в воскресенье, 30 апреля, газета Financial Times (FT), не называя конкретный срок. По сведениям издания, главной причиной для распечатывания шахты в земле Баден-Вюртемберг является стремление ФРГ сократить зависимость своей промышленности от поставок критически важного минерального сырья из других стран.

"Если мы действительно хотим революции в транспорте и необходимых для этого ресурсах, без этого проекта не обойтись, - цитирует издание Симона Боденштайнера (Simon Bodensteiner) - генерального директора компании Deutsche Flussspat, планирующей возобновить эксплуатацию шахты. - И мы готовы к работе".

Считается, что шахта Кеферштайге является крупнейшим в Европе месторождением плавикового шпата, или флюорита, который иногда называют еще "младшим братом лития", необходимого для выпуска электроавтомобилей. Так, на производство одной батареи для модели ID.4 - первого электромобиля класса SUV компании Volkswagen - уходит около 10 кг этого минерала, указывает FT. Сегодня Германия экспортирует его в больших объемах из Мексики.

Что касается редкоземельных металлов, необходимых для производства электромобилей, компьютеров и смартфонов, то, согласно статистике, публикуемой изданием, Евросоюз зависит от их экспорта из Китая на 72 процента. Между тем Россия является главным поставщиком в ЕС оксида никеля и хрома.

Другие горнодобывающие проекты в Германии

По словам Боденштайнера, на месторождении Кеферштайге, которое, по имеющимся данным, содержит около 2 млн тонн плавикового шпата, после 2029 года можно будет добывать 100 000 тонн флюорита в год, что обеспечит 40 процентов потребностей Германии и 13 процентов потребностей ЕС в этом минерале.

Между тем, по информации FT, это не единственное месторождение, которое хотят активно разрабатывать в Германии. Так,зарегистрированная в Лондоне компания Zinnwald Lithium планирует разработку богатого месторождения лития в федеральной земле Саксония, на границе ФРГ и Чехии. А компания Vulcan Energy Resources намерена добывать литий в Верхнерейнской низменности недалеко от города Карлсруэ на юго-западе Германии.

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