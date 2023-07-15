  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

FT: "Тролли" Пригожина продолжают работу

Екатерина Венкина
41 мин. назад

Журналист пригожинской медиагруппы "Патриот", главред "Невских новостей" Александр Краснобаев заявил FT, что "приостановил редакционную работу", но надеется ее возобновить.

https://p.dw.com/p/4TwnE
Книга Джессики Аро о "троллях" Путина
Книга Джессики Аро о "троллях" ПутинаФото: Marina Baranovska/DW

Мятеж основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "ни на секунду не прервал работу троллей", заявил один из активистов - Antibot, отслеживающих деятельность бизнесмена в интернете. Его слова привела в пятницу, 14 июля, газета Financial Times (FT). "Ферма - редкий товар... Если Пригожин потеряет контроль над ней, то она быстро перейдет к другой структуре, близкой к Кремлю", - уверен собеседник издания.

"Прокремлевские "тролли" или кремлеботы продолжают не только быть активными, но и создавать новые аккаунты в Twitter буквально в эти часы, предположительно, взамен выбывшим", - отмечал ранее в беседе с DW администратор Twitter-аккаунта "Блокировщик ботов".

Анонимные волонтерские группы antibot4navalny и "Ловушка повара" также подтвердили, что "тролли" размещают сообщения "в прежнем режиме".

"Группа была законсервирована, а не закрыта"

Между тем Александр Ионов, которого США обвиняли в попытке вмешаться в выборы президента, заявил FT, что знает, как работает медиагруппа Евгения Пригожина "Патриот". "Группа была законсервирована, а не закрыта, поскольку на данный момент есть более срочные дела", - отметил Ионов. Он добавил, что коммерческие покупатели могут быть заинтересованы в "очень большой патриотической аудитории" холдинга.

Журналист медиагруппы "Патриот", главный редактор информагентства "Невские новости" Александр Краснобаев заявил FT, что "приостановил редакционную работу", но надеется ее возобновить. На вопрос FT, почему на аккаунтах сайта в соцсетях появилась информация о его закрытии, Краснобаев предположил, что это просто "для поддержания интриги".

В конце июня издания, входившие в медиагруппу "Патриот", включая ее флагманское СМИ - "Федеральное агентство новостей" (ФАН), поочередно объявили о сворачивании работы. "Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот", - с таким заявлением выступил 30 июня гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев.

В ЕС не ожидают снижения потока дезинформации из РФ

В Евросоюзе ранее говорили, что тем не менее не ожидают снижения потока дезинформации из России. "Очевидно, что дезинформационная деятельность не начинается и не заканчивается только компаниями Пригожина. Кремль будет продолжать попытки использовать дезинформацию и манипулирование информацией, применяя различные тактики, действующие лица и средства, как они делали это на протяжении многих лет", - сказал DW представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Смотрите также:

А была ли ЧВК "Вагнер", или Что не так в словах Путина?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новый скандал в армии РФ: после мятежа Пригожина генералам надоело молчать? DW Новости

Новый скандал в армии РФ: после мятежа Пригожина генералам надоело молчать? DW Новости

В России за критику руководства Минобороны отстранили от должности командующего армией генерал-майора Ивана Попова. Его аудиообращение, адресованное к бывшим подчиненным, опубликовал депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. На фоне скандала с мятежом Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер, а также исчезновением генерала армии Сергея Суровикина эта история c генерал-майором Поповым вызвала огромный резонанс.
Политика13 июля 2023 г.35:12 мин.
external

Зачем Путин тайно встречался с Пригожиным после мятежа и что саммит НАТО даст Украине. DW Новости

Зачем Путин тайно встречался с Пригожиным после мятежа и что саммит НАТО даст Украине. DW Новости

Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина уже после организованного основателем ЧВК Вагнер мятежа. Она состоялась якобы еще 29 июня. В тот день Песков утверждал, что ему неизвестно, где находится Пригожин. По словам пресс-секретаря, на встрече присутствовали 35 человек. Как утверждает Песков, Путин выслушал объяснения командиров ЧВК Вагнер и обсудил их трудоустройство.
Политика10 июля 2023 г.31:45 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне

Bloomberg: ЕС и ЕЦБ спорят по поводу замороженных активов РФ

Политика7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ученик пишет на доске буквы алфавита

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Общество11 ч. назад
Карикатура DW о забастовке актеров и сценаристов в США. Буквы, образующие слово "Hollywood", держат таблички с лозунгами: "Вот!", "Долой!", "Strike", "Требуем!", "Забастовка!", "Дайте денег!"

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Общество21 ч. назад
Алексей Пацко в Нюрнберге

Как живет в Германии бывший судья, бежавший из Беларуси

Как живет в Германии бывший судья, бежавший из Беларуси

Общество22 ч. назад
Экс-премьер правительства России Михаил Касьянов во время интервью Константину Эггерту

Михаил Касьянов: Конец эры Путина начался с мятежа Пригожина

Михаил Касьянов: Конец эры Путина начался с мятежа Пригожина

Политика24 ч. назад
Снесенный памятник украинско-российской дружбы, 26 апреля 2022 года

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Конфликты11 ч. назад
Монета в 1 евро и долларовые купюры

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Экономика и бизнес21 ч. назад
На главную страницу