FT: "Тролли" Пригожина продолжают работу

Мятеж основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "ни на секунду не прервал работу троллей", заявил один из активистов - Antibot, отслеживающих деятельность бизнесмена в интернете. Его слова привела в пятницу, 14 июля, газета Financial Times (FT). "Ферма - редкий товар... Если Пригожин потеряет контроль над ней, то она быстро перейдет к другой структуре, близкой к Кремлю", - уверен собеседник издания.

"Прокремлевские "тролли" или кремлеботы продолжают не только быть активными, но и создавать новые аккаунты в Twitter буквально в эти часы, предположительно, взамен выбывшим", - отмечал ранее в беседе с DW администратор Twitter-аккаунта "Блокировщик ботов".

Анонимные волонтерские группы antibot4navalny и "Ловушка повара" также подтвердили, что "тролли" размещают сообщения "в прежнем режиме".

"Группа была законсервирована, а не закрыта"

Между тем Александр Ионов, которого США обвиняли в попытке вмешаться в выборы президента, заявил FT, что знает, как работает медиагруппа Евгения Пригожина "Патриот". "Группа была законсервирована, а не закрыта, поскольку на данный момент есть более срочные дела", - отметил Ионов. Он добавил, что коммерческие покупатели могут быть заинтересованы в "очень большой патриотической аудитории" холдинга.

Журналист медиагруппы "Патриот", главный редактор информагентства "Невские новости" Александр Краснобаев заявил FT, что "приостановил редакционную работу", но надеется ее возобновить. На вопрос FT, почему на аккаунтах сайта в соцсетях появилась информация о его закрытии, Краснобаев предположил, что это просто "для поддержания интриги".

В конце июня издания, входившие в медиагруппу "Патриот", включая ее флагманское СМИ - "Федеральное агентство новостей" (ФАН), поочередно объявили о сворачивании работы. "Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот", - с таким заявлением выступил 30 июня гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев.

В ЕС не ожидают снижения потока дезинформации из РФ

В Евросоюзе ранее говорили, что тем не менее не ожидают снижения потока дезинформации из России. "Очевидно, что дезинформационная деятельность не начинается и не заканчивается только компаниями Пригожина. Кремль будет продолжать попытки использовать дезинформацию и манипулирование информацией, применяя различные тактики, действующие лица и средства, как они делали это на протяжении многих лет", - сказал DW представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

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