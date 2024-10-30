FT: РФ и Киев обсуждают прекращение ударов по энергообъектам

По словам осведомленных источников британской газеты Financial Times (FT), среди которых "высокопоставленные украинские чиновники", Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре каждой из сторон. "Киев стремился возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но были сорваны вторжением Украины в Курскую область", - говорится в материале газеты , опубликованном во вторник, 29 октября.

FT уточняет, что на данном этапе речь идет об "очень ранних переговорах о возможном перезапуске чего-либо", ссылаясь на слова осведомленного о переговорах дипломата. "Соглашение ознаменовало бы самую значительную деэскалацию войны с тех пор, как президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину", - пишет Financial Times. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли пойдет на такую сделку, пока в Курской области РФ продолжают находиться военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным газеты, на данный момент ВСУ контролируют около 600 кв. км российской территории.

Катар начал выступать посредником в этих переговорах в июне после того, как по инициативе президента Украины Владимира Зеленского прошел мирный саммит в Швейцарии, на который Россия не была приглашена, отмечает Financial Times.

Стороны нанесли значительный урон инфраструктурам

В рамках украинской военной кампании с начала 2024 года ударам подверглись по меньшей мере девять из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, приводит собственные данные FT, уточняя также, что на "пике атак" в мае пострадало 17 процентов нефтеперерабатывающих мощностей РФ, но с тех пор большая их часть была восстановлена.

При этом "удары России на атаки Киева погрузили большую часть Украины во временную темноту и сократили 9 ГВт мощности генерации электроэнергии - половину того, что Украине было нужно, чтобы пережить зиму", - говорится в материале.

Зеленский - за взаимный отказ от ударов по энергообъектам

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению активных боевых действий в Украине, заявил 23 октября президент Украины в интервью FT. "Мы видели во время первого мирного саммита, что возможно решение по энергетической безопасности. Иными словами, мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они - нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы этой войны? Я думаю, да", - сказал Зеленский.

Он также потребовал, чтобы Россия прекратила удары по грузовым судам в украинских портах (Москва утверждает, что удары наносятся по военным грузам). По данным ООН, только за период с 1 сентября удары РФ по украинским черноморским портам повредили шесть гражданских судов и инфраструктуру для загрузки зерна. При этом Зеленский уверен, что Россия будет дожидаться результатов президентских выборов в США и лишь потом примет решение, идти ли на переговоры с Киевом.

Путин исключил уступки Украине на возможных переговорах

Россия готова идти на "разумные компромиссы с Украиной", но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент России 25 октября. "Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров нет, противная сторона отказывается от этого", - сказал Путин.

По его словам, речь не идет об уступках и "разменах". "Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - продолжил российский президент.

В свою очередь, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что единственный путь к справедливости - "исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины".