FT: Китай пока не готов принять госсекретаря США

КНР не готова к визиту Энтони Блинкена в Пекин в связи с опасениями, что Федеральное бюро расследований обнародует доклад о китайском "аэростате-разведчике", пишет FT.

Китай не готов принять госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине в связи с опасениями, что Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародует доклад о китайском"аэростате-разведчике", который был сбит в феврале. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника. Визит изначально был отменен по инициативе американской стороны вскоре после обнаружения воздушного шара.

Китайские чиновники обеспокоены, что администрация президента США Джо Байдена может опубликовать отчет ФБР, а также представить ряд вещественных доказательств, и что выводы могут быть обнародованы во время поездки Блинкена в Китай, пишет издание. В этой связи в Пекине не торопятся согласовать возможные даты.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган обозначил проблему американской делегации на Форуме развития Китая в Пекине в марте, сообщили три собеседника FT. По словам Циня, расследование ФБР - проблема, затрудняющая стабилизацию американо-китайских отношений, сказал один из источников. В США считают, что кризис был спровоцирован действиями Китая.

В администрации Байдена - разные позиции по поводу обнародования доклада

ФБР и Совет национальной безопасности при Белом доме пока не сообщили, будет ли расследование обнародовано. Вопрос вызывает разногласия в администрации Байдена, пишет FT. Ряд чиновников хочет рассекретить доказательства, чтобы подтвердить, что воздушный шар собирал разведданные. В Конгрессе США, вероятно, также будут настаивать на обнародовании выводов ФБР, добавляет издание.

Другие официальные лица уверены, что публикация информации сорвет усилия по возобновлению взаимодействия на высоком уровне. Отношения США и Китая находятся на самой низкой отметке с установления дипсвязей в 1979 году, констатирует издание.

Госсекретарь США отказался от визита в КНР

Инцидент с предполагаемым китайским "аэростатом-разведчиком", который был сбит 4 февраля в районе побережья Южной Каролины после нескольких дней наблюдения, еще сильнее осложнил и без того напряженное взаимодействие Вашингтона и Пекина.

Так, госсекретарь Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

Китайское руководство отвергло обвинения Вашингтона и американских СМИ как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив, что инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, предназначенным специально для метеорологических целей, и в воздушное пространство США попал случайно.

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