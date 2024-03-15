FT: ФРГ потребуется два года для восполнения запасов TAURUS

В случае передачи Украине ракет TAURUS Германии понадобится два года, чтобы восстановить их арсенал. В настоящее время производственные линии простаивают.

Германии понадобится два года для того, чтобы восстановить запасы дальнобойных крылатых ракет TAURUS, если власти ФРГ все же решат передать их Киеву, сообщила в пятницу, 15 марта, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов. Нарастить или возобновить производство крылатых ракет "не получится в одночасье - производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени", цитирует издание слова эксперта Международного института стратегических исследований Дугласа Барри.

Директор Taurus Systems Йоахим Кнопф (Joachim Knopf) уверял, что производство ракет может быть быстро возобновлено в случае получения заказа, но по мнению аналитиков, на самом деле восполнение арсенала TAURUS потребуется около двух лет.

Как отмечает FT, в настоящее время производственные линии простаивают. Последний раз они работали в 2019 году, когда был получен заказ от правительства Южной Кореи. По данным Financial Times, заводы, расположенные в немецком городе Шробенхаузен, занимаются лишь ремонтом проданных ракет. По оценкам аналитиков, каждая ракета стоит около 1,5 млн евро, в зависимости от размера заказа.

Сколько ракет TAURUS у Германии

По подсчетам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, занимающегося исследованиями в сфере ракетных технологий, в арсенале бундесвера сейчас примерно 600 ракет TAURUS, при этом лишь половина из них в рабочем состоянии.

Хоффман также подчеркивает, что прежде, чем отправлять TAURUS в Украину, следует подумать о собственных запасах вооружений в Европе. "Ракетные системы - это ключевой потенциал в современных условиях ведения боя, у нас недостаточно их в арсенале, и в настоящее время мы их не производим", - пояснил эксперт.

Накануне депутаты германского бундестага проголосовали против нового проекта резолюции о передаче Украине ракет TAURUS. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее неоднократно исключал возможность поставок TAURUS Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие немецких военнослужащих, но это фактически приведет к прямому вовлечению Германии в войну России против Украины, а он не желает этого.

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