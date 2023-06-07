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FT: ЕС обсуждает запрет доступа Huawei к прокладке сетей 5G

Даниил Сотников
14 мин. назад

Брюссель обсуждает введение запрета на использование оборудования Huawei в сетях 5G в ЕС, как это сделал ряд западных стран.

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Логотип Huawei
Фото: Joan Cros/NurPhoto/picture alliance

Евросоюз рассматривает возможность введения полного запрета на использование в сетях 5G оборудования китайской компании Huawei, которую подозревают в промышленном шпионаже. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщает газета Financial Times в среду, 7 июня.

Запрет даже в случае согласования едва ли будет введен до 2024 года, когда истекает пятилетний срок полномочий нынешнего состава Европарламента, пишет FT. В Еврокомиссии отказалась от комментариев об обсуждении запрета. 

Треть стран ЕС прислушалась к рекомендациям по поставщикам оборудования

Брюссель еще в 2020 году официально рекомендовал государствам-членам Евросоюза ввести ограничения для поставщиков оборудования с высокой степенью риска. К таким компания ЕС относит Huawei. Только треть стран ЕС прислушалась к рекомендациям и закрыла Huawei доступ к критически важным элементам связи 5G, указывает издание.

"Это слишком мало. И это делает незащищенной коллективную безопасность союза", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон министрам связи стран ЕС, сравнив технологическую зависимость ЕС от Китая с зависимостью от энергоресурсов из РФ.

По словам Бретона, ЕС уже смог "уменьшить или устранить" свою зависимость в энергетике. "Мы должны сделать то же самое для сетей 5G - мы не можем позволить себе оставлять критические зависимости, которые могут стать оружием против наших интересов", - заявил еврокомиссар.

Huawei отвергает обвинения в шпионаже

В Huawei заявили, что выступают против "политизации" в вопросах кибербезопасности. "Оценка рисков кибербезопасности без соблюдения технологических стандартов или исключение конкретных поставщиков из системы без надлежащей технологической оценки является нарушением принципов справедливости и недискриминации, а также нарушением законов и правил Европейского Союза", - говорится в заявлении компании.

Как подчеркнули в Huawei, "ни один суд никогда не выявлял", что компания занималась злонамеренной кражей интеллектуальной собственности, пишет FT.

США обвиняют Huawei в шпионаже в пользу правительства Китая

Администрация США считает, что Huawei получает финансирование от китайских вооруженных сил, разведки и Центральной комиссии по нацбезопасности компартии, а также использует клиентские данные для шпионажа.

Помимо США использовать оборудование китайской компании в сетях 5G запретили Австралия, Великобритания и Канада. В ЕС на такой шаг пошли Дания, Латвия, Литва, Швеция и Эстония. Запретить Huawei использовать свою инфраструктуру 5G готовится и Португалия. В 2023 году официальный Берлин заявил о намерении пересмотреть использование китайских компонентов в своей инфраструктуре 5G и изучит необходимость изменения закона, отмечает издание.

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