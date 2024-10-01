FT: Байден может повысить статус заявки Украины в НАТО

На встрече в Германии в середине октября уходящий президент США может принять важное решение по вступлению Украины в НАТО, пишет Financial Times со ссылкой на западные источники.

По данным Financial Times (FT), в ходе своей, возможно, последней поездки в Европу перед уходом из Белого дома президент США Джо Байден может принять важное решение относительно вступления Украины в НАТО. На встрече с партнерами по военной помощи Киеву 12 октября в Германии он может согласиться повысить статус украинской заявки на членство в НАТО до того, как покинет свою должность в январе 2025 года, пишет издание во вторник, 1 октября, со ссылкой на западного чиновника, знакомого с содержанием недавних переговоров Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

"Западногерманская модель" членства в НАТО

Еще один высокопоставленный западный чиновник указал FT, что принятие Украины в НАТО является единственной остающейся стратегией в противостоянии с Россией, хотя "никто не скажет этого вслух". Лишь немногие из 32 членов альянса считают возможным вступление Украины до полного, длительного прекращения огня в этой стране и проведения четкой линии на карте, определяющей территорию Украины, в отношении которой будет применяться положение о взаимной обороне, отмечает издание.

Вместе с тем все большую поддержку, в том числе в Вашингтоне, получает так называемая "западногерманская модель" - продолжавшееся более 30 лет членство ФРГ в НАТО до падения Берлинской стены и воссоединения с ГДР, заявил FT глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. По его мнению, такая модель могла бы стать первым шагом к компромиссу.

Зеленский: октябрь - время принятия решений

FT обращает внимание на то, что в ходе сентябрьского визита в США Зеленский не добился двух своих целей - получить согласие Вашингтона на удары ВСУ по целям вглубь территории РФ западным оружием, а также одобрение своего "плана победы", точное содержание которого публично не разглашается. При этом, покидая США, Зеленский заявил, что октябрь станет "временем принятия решений".

Вместе с тем FT приводит мнение неназванного высокопоставленного чиновника Украины, который уверен в бессмысленности любых промежуточных решений в процессе вступления в НАТО. "Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение", - заявил он.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года, однако официального приглашения в альянс Киев все еще не получил. Президент США четко дал понять, что это членство невозможно до завершения войны России против Украины, аналогичная позиция и у большинства других союзников, включая Германию.