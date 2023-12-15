ФСИН заявила о переводе Навального в другую колонию

По данным Sota, на заседании суда зачитали справку ФСИН о том, что Навальный покинул колонию во Владимирской области в соответствии с приговором Мосгорсуда. Связи с ним нет уже 10 дней.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий длительный срок лишения свободы, переведен в другую колонию, заявили во ФСИН. Навальный "убыл в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области", цитирует издание Sota справку ФСИН, зачитанную в пятницу, 15 декабря, на заседании Владимирского областного суда по иску Навального к администрации колонии.

В справке утверждается, что политик покинул колонию "в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года". "О прибытии Навального будет извещено в рамках действующего законодательства", - указывается далее.

Команда Навального в начале декабря сообщила о его исчезновении. Связи с политиком нет с 5 декабря. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в интервью DW заявил о "реализуемом плане Кремля по полной изоляции Навального". "Каким образом - не знаю. Либо через ухудшение здоровья, либо еще что-то. Скорее всего, его этапируют, но мы ничего не знаем", - добавил он. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный и объявили вознаграждение за сведения о том, где он находится. Кроме того, в начале декабря команда Навального запустила новый проектв рамках предвыборной кампании в РФ.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией. 1 декабря стало известно, что против Навального возбудили еще одно уголовное дело по статье о вандализме.

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