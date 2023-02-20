ФСИН: Условия содержания Навального - в рамках закона

Российским адвокатам, обращавшимся к Путину с письмом в поддержку Алексея Навального, ответили из ФСИН. Там считают помещение политика в ШИЗО законной мерой наказания.

В Федеральной службе исполнения наказаний России утверждают, что меры взыскания, применяемые к оппозиционному политику Алексею Навальному в ИК-6 Владимирской области "за нарушение установленного порядка отбывания наказаний", обусловлены "требованиями действующего уголовно-исполнительного законодательства" РФ. Это следует из письма УФСИН России по Владимирской области, полученного петербурским адвокатом Виктором Дроздовым - инициатором открытого послания в поддержку Навального к президенту РФ Владимиру Путину, которое подписали более ста российских адвокатов. Копию ответа от УФСИН Виктор Дроздов в понедельник, 20 февраля, предоставил DW.

В обращении к главе российского государства, подготовленном адвокатами в середине января, отмечалось, что в отношении Алексея Навального происходит нарушение Конституции РФ, в частности ее положений о том, что никто не может быть подвержен пыткам, а умаление человеческого достоинства недопустимо.

"Даже будучи осужденным, человек не может постоянно находиться в штрафном изоляторе. Либо у нас что-то не так с законами, либо с процедурой отбытия наказания. Признаки пыток - налицо, и с этим нужно что-то делать", - пояснил тогда Виктор Дроздов аргументы подписавшихся в беседе с DW.

ФСИН о медицинском обслуживании Навального

Кроме прочего, авторы обращения призывали обеспечить Навальному достойное медицинское обслуживание, при необходимости - в гражданской больнице. Условия его содержания в колонии во Владимирской области "сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу жизни", подчеркнули адвокаты.

6 февраля Виктор Дроздов сообщил DW, что обращение, подписанное им, а также более ста другими российскими адвокатами, в том числе Иваном Павловым и Каринной Москаленко, было перенаправлено во ФСИН.

В ответе учреждения, направленного Дроздову "для уведомления остальных заявителей", касательно жалоб на медобслуживание Навального указано лишь, что "медицинское обеспечение Навального А.А. организовано в соответствии с требованием приказа Минюста России от 28.12.2-017 № 285 "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы".

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