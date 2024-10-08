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ФСБ завела дела на еще двух иностранных журналистов

Анастасия Аринушкина
8 октября 2024 г.

Фигурантами уголовных дел стали журналисты из Швейцарии и Франции Курт Пельда и Кэтрин Норрис Трент. Они побывали на территории Курской области, которая находится под контролем ВСУ.

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Табличка с надписью "Курск" в Сумской области Украины (фото из архива)
Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовные дела в отношении двух иностранных журналистов в связи с "незаконным пересечением" государственной границы в Курской области. Фигурантами дел стали корреспондент швейцарского издательского холдинга СН Media Курт Пельда и журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, говорится в пресс-релизе ФСБ, опубликованном в понедельник, 7 октября.

По данным ведомства, всего с 17 августа уголовные дела были возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов, побывавших на территориях Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Заочный арест для итальянских журналистов

Ленинский райсуд Курска 7 октября заочно арестовал итальянских журналистов Симоне Траини и Стефанию Баттистини, которых также обвиняют в "незаконном пересечении" границы в Курской области, пишет "Интерфакс". Баттистини вместе с украинскими военными на машине пересекла границу РФ с территории Украины, съемки велись в Судже.

"Оператор Симоне Траини и репортер Стефаниа Баттистини с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники", - цитирует агентство объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

В августе ФСБ завела уголовное дело на журналиста DW

27 августа ФСБ сообщила о возбуждении уголовных дел против корреспондента немецкой медиакомпании DW Николаса Коннолли и украинской журналистки ТСН Натальи Нагорной, снявших сюжеты в районе Курской области, занятом войсками Украины.

Коннолли в своем репортаже сообщил, что он несколько часов провел в захваченной Украиной Судже, где находился в рамках поездки для журналистов, организованной ВСУ. Корреспондент DW рассказал о ситуации в оккупированном городе и пообщался с местными жителями.

Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении корреспондента американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша и журналисток украинских телеканалов "Ми Україна" и Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко. Ник Уолш снял репортаж на КПП в Судже, в котором заявил, что "российская граница выглядит полностью беззащитной". Украинские корреспондентки сняли репортажи из самого города.

 

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