ФСБ заявила о предотвращение теракта в Самарской области

По информации ведомства, завербованный украинскими службами гражданин РФ хотел взорвать бомбу в пункте приема гуманитарной помощи. При попытке задержания, он погиб в результате самоподрыва взрывного устройства.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о предотвращении теракта в Самарской области. Как сообщила во вторник, 26 марта, пресс-служба ведомства, теракт готовил 30-летний гражданин РФ, в сентябре 2023 года завербованный украинскими спецслужбами "при посредничестве одного из активистов Русского добровольческого корпуса (РДК)".

По версии спецслужбы, действуя по указанию "куратора", мужчина достал из заранее оборудованного тайника изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), "чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций". "При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - отмечается в сообщении.

Как утверждают в ФСБ, при обыске в квартире подозреваемого нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства и еще одно самодельное взрывное устройство. В телефоне погибшего силовики обнаружили переписку с "куратором" и "материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".

Погиб еще в середине марта

По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала Baza, речь идет о 30-летнем Андрее Жвакине. Утверждается, что он погиб ещё в середине марта. При этом не ясно почему ФСБ сообщило об этом только сегодня.

В РДК заявили, что погибший Андрей Жвакин не имел отношения к организации. Как заявил изданию "Сота" пресс-секретарь корпуса Илья Богданов, на организацию российские спецслужбы "будут сваливать все теракты, какие только возможно".

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