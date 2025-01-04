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ФСБ сообщила о задержании подростков в Екатеринбурге

Екатерина Венкина
4 января 2025 г.

В Екатеринбурге задержаны четыре гражданина РФ по подозрению в подготовке теракта, заявили в ФСБ.

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Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ (фото из архива)Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ заявили о предотвращении теракта в Екатеринбурге. О задержании четырех граждан России сообщили в субботу, 4 января, в Центре общественных связей ведомства.

По версии спецслужбы, атака планировалась "с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в местах массового пребывания", компоненты СВУ и инструкции по его изготовлению изъяты.

Двое фигурантов приобрели компоненты, а затем самостоятельно сконструировали СВУ и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания, заявили в Следственном комитете РФ.

В ФСБ утверждают, что задержанные 2007 и 2008 годов рождения "разделяли идеи" одной из запрещенных в РФ террористических организаций - при этом она не называется. В СК сообщили, что среди задержанных двое несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело

По версии следствия, двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля главного управления МВД России по Свердловской области. По данным Следкома, поджог произошел в ночь на 22 декабря 2024 года у автосервиса по улице Чапаева в Екатеринбурге.

Возбуждено уголовное дело по статьям о "приготовлении к теракту", "незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств".

Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей и назначены экспертизы. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.

Ранее, 26 декабря, Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила серию терактов против высокопоставленных российских военных и их родственников.

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