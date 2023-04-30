ФСБ: Раскрыто дело об убийстве вице-губернатора Петербурга

Михаил Маневич был убит в 1997 году в центре Санкт-Петербурга. По данным ФСБ, заказчиком убийства был лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков. СМИ связывают эту ОПГ с Владимиром Путиным.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997 году. Двое исполнителей убийства дали признательные показания о том, что действовали по заказу лидера так называемой тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в воскресенье, 30 апреля.

Как выяснило следствие, один из исполнителей вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Барсуков лично передал киллерам автомат Калашникова.

Расстрел автомобиля Маневича

Машина, на которой вице-губернатор Маневич и его супруга ехали на работу рано утром 18 августа 1997, была расстреляна с чердака одного из домов на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Получив смертельные ранения в шею и грудь, вице-губернатор скончался по дороге в больницу. Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга.

Барсуков в настоящее время отбывает наказание за совершение целого ряда тяжких преступлений, в том числе за рейдерский захват Петербургского нефтяного терминала. По совокупности он получил 23,5 лет колонии строгого режим. Лидер тамбовской ОПГ был также обвинен в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой, застреленной в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге.

The Insider: Связь тамбовской ОПГ с Путиным

По сообщению расследовательского издания The Insider, тамбовская ОПГ была связана с Владимиром Путиным, который с 1997 по 2000 годы состоял в консультационном совете российско-немецкой компании по недвижимости St. Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG). В 2001 году Newsweek писал, что эту компанию начала контролировать тамбовская ОПГ, используя ее для отмывания денег.

Американский журнал также утверждал, что рейдерский захват нефтяного терминала в Петербурге также произошел с разрешения Путина, который 17 мая 1996 года, будучи вице-мэром Петербурга, подписал распоряжение о передаче комплекса в аренду ЗАО "Совэкс". На тот момент "Совэкс" контролировала тамбовская ОПГ. За эту сделку Путин получил 4 процента от дохода предприятия, утверждал Newsweek.

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