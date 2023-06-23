ФСБ призвала боевиков "Вагнера" задержать Пригожина

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 июня.

На 486-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 24 июня (время московское).

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Жители Москвы продолжают сообщать о военной технике, появившейся на улицах города.

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Владимир Путин по-прежнему не комментировал ситуацию, сложившуюся после заявлений Евгения Пригожина о "марше справедливости", расцененных властями как попытка вооруженного мятежа. Между тем многие СМИ обратили внимание на то, что пресс-служба Кремля в полночь по московскому времени обнародовала видеообращение президента РФ по случаю Дня молодежи. "Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - призвал Путин.

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ФСБ России призвала бойцов ЧВК "Вагнер" "не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", передает РИА "Новости".

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ФСБ России расценила действия Евгения Пригожина как организацию вооруженного мятежа. "За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В свою очередь Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ подчеркнул, что "заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России". "Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации. Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы МО РФ ударах по ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является провокацией", - заверили в ЦОС.

В городах России после заявлений Пригожина вводят план "Крепость"

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В отделах полиции Москвы на фоне заявлений владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявлен план "Крепость", сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" . Источники Telegram-канала Astra говорят, что московские силовики также "неофициально" приведены в повышенную готовность. По информации канала, руководство дало сотрудникам силовых ведомств распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".

Аналогичная ситуация - в Ростове-на-Дону, где располагается штаб российской армии. В нескольких отделах полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", пишет Telegram-канал Baza . "Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", - говорится в посте.

Ростовское издание 161.ru подтверждает эту информацию: "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", - отметил источник издания в силовых структурах.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Он также предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

По данным издания "Вот Так" , которое ссылается на двух собеседников среди военнослужащих, в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина начали вооружать срочников.

Хроника событий 23 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 июня 00.00 - 13.59 >>>

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