ФСБ показала новое видео с обвиняемыми в теракте в "Крокусе"

Смонтированную видеозапись показали в эфире "Первого канала". На нем четверо подозреваемых со следами пыток говорят о некоем заказчике Сайфулло и о планах после теракта двигаться "в сторону Киева".

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вечером в воскресенье, 7 апреля, обнародовала в эфире государственного "Первого канала" смонтированную видеозапись допроса четверых предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Все обвиняемые назвали имя одного и того же "связного" по имени Сайфулло, который якобы за месяц до теракта обозначил дату и цель и координировал все звенья процесса подготовки.

Первый из обвиняемых, Далержон Мирзоев, на вопрос, какие планы были у группы нападавших после теракта, говорит на записи: "В сторону Киева", добавляя, что Сайфулло якобы сказал им звонить, когда они будут у границы с Украиной, чтобы получить дальнейшие указания к действиям. Второй, Саидакрами Рачабализода, заявил: "Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали в Киев. И там один миллион рублей дадут". Зачем нужна российская валюта покинувшим РФ террористам, ни журналисты, ни силовики у интервьируемых не уточнили.

Третий обвиняемый Мухаммадсобир Файзов также утверждает на видео, что им всем обещали по миллиону рублей, добавив, что Сайфулло пообещал отправить на границу Украины "ребят, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев". Четвертый "герой записи", Фаридуни Шамсиддин, повторил те же "данные": "Он нам сказал: "Езжайте в сторону Киева, и когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу"".

Как и где именно "собирались" перейти границу - версия госСМИ РФ

В эфире "Первого канала" заявили и о том, в каком именно месте заминированной буферной зоны аннексированной РФ территории украинских северо-восточных земель исполнители теракта "намеревались проникнуть в Украину". Согласно "данным" российских спецслужб, для террористов якобы готовили два коридора, включая запасной, в спешном порядке разминировав территорию возле приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области.

Авторы сюжета "Первого канала" показали в эфире также и фотографии с украинским флагом, якобы найденные в мобильных телефонах обвиняемых."Радио Свобода" обратило внимание на то, что одна из фотографий - снимок из фотобанка Depositphotos на тему "Украинская армия". Ранее в Следственном комитете РФ утверждали, что в телефоне одного из обвиняемых нашли фото украинских военных. По данным издания "Агентство", эти снимки опубликованы в открытых источниках и могут быть легко найдены через поиск в Google.

Четверо "героев записи" - со следами пыток и избиений

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы 11 человек, в том числе четыре человека, которых обвиняют непосредственно в нападении на концертный зал. В суде по избранию меры пресечения четверо предполагаемых исполнителей теракта появились со следами избиений, к ним применяли пытки. У одного из них, Саидакрами Рачабализода, отрезано ухо.

Террористическая группировка "Исламское государство" спустя двое суток после теракта опубликовала видео нападения на "Крокус". Видеоролик продолжительностью около полутора минут появился в Telegram-канале близкого к ИГ информагентства Amaq. На кадрах, снятых от первого лица, группа людей с огнестрельным оружием открывает огонь на входе в концертный зал. На заднем плане видны тела посетителей "Крокуса" и клубы черного дыма.

Спецслужбы США также заявляли, что за терактом стоит ячейка "Исламского государства" под названием "Вилаят Хорасан" (ИГ-Х). Однако президент РФ Путин и ФСБ продолжают обвинять в теракте Украину. В Киеве эти обвинения отвергают. The Washington Post отмечает, что американские спецслужбы также предупредили Россию о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в московской синагоге, готовившегося боевиками "Вилаят Хорасан".

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

По актуальным данным, жертвами этого теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.

Смотрите также: