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ФСБ начала слежку за Сафроновым до вменяемой ему "госизмены"

Роман Сулима
24 декабря 2023 г.

Из фильма "России 24" "Дело Сафронова" об осужденном за госизмену бывшем журналисте "Коммерсанта" следует, что за ним следили задолго до вменяемого ему эпизода "госизмены".

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Журналист Иван Сафронов в суде, архивное фото
Иван Сафронов (фото из архива)Фото: MOSCOW CITY COURT/REUTERS

ФСБ начала следить за бывшим журналистом и сотрудником "Роскосмоса" Иваном Сафроновым еще за годы до событий, которые легли в основу уголовного дела против него о "госизмене". Это следует из фильма "Дело Сафронова", вышедшего на российском телеканале "Россия 24" и на YouTube-канале проекта "Честный детектив" в субботу, 23 декабря. 

В основу почти часового фильма легли "частично рассекреченные" материалы дела и интервью следователя ФСБ Александра Чабана, а также беседа с Иваном Сафроновым в колонии. Из фильма следует, что журналист "попал в поле зрения российских спецслужб еще в 2012 году", после выхода материала "Паленая лодка" в журнале "Коммерсант Власть", соавтором которого был Сафронов.

В статье говорилось о пожаре, произошедшем на атомной подводной лодке К-84 "Екатеринбург" в Мурманской области в декабре 2011 года, из-за чего "Россия почти сутки находилась на пороге крупнейшей техногенной аварии со времен Чернобыля". Автор фильма утверждает, что "обладать такими сведениями мог человек, вхожий к самым высоким чиновникам". Из фильма следует, что слежка за Сафроновым началась после этой статьи, а следовательно за годы до событий, которые ФСБ позднее квалифицировала как госизмену.

Следователь говорит о передаче Сафроновым разведке Чехии данных о спутниках РФ

Замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан заявил в фильме, что в деле Сафронова речь идет, в том числе о передаче чешской разведке данных о российских спутниках. "Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи очень важные Главного разведывательного управления Генерального штаба", - рассказал Чабан. По его словам, Сафронов передавал секретные данные о деятельности вооруженных сил РФ двум разведкам: чешской и немецкой.

За выполнение "12 шпионских заданий" Сафронов якобы получил "порядка 80 000 евро", утверждает Чабан в фильме. При этом на суде следствию не удалось доказать, что Сафронов получал подобные суммы. В приговоре сказано, что эта сумма не нашла подтверждения в материалах уголовного дела Сафронова, обращает внимание русская служба BBC.

"Секретные" сведения из дела Сафронова есть в открытом доступе

Издание "Проект" летом 2022 года, изучив обвинительное заключение по делу Ивана Сафронова, выяснило, что все "секреты", в передаче которых обвиняют Сафронова на самом деле находятся в открытом доступе - журналисты смогли найти в интернете практически все сведения, якобы содержавшие государственную тайну.

Как писал "Проект", исключение составила информация о том, что "испытания разведывательных спутников "Барс-М №2", "Персона №2" и "Персона №3" не были завершены в срок". Но, как отмечает издание, "практически одновременно с Сафроновым ее "рассекретил" российский суд, - летательные аппараты создавали так долго, что их производитель подал иск к одному из подрядчиков - за просрочку обязательств.

В конце фильма показывают самого Ивана Сафронова в колонии в Красноярском крае, где он отмечает, что ФСБ неверно квалифицировала его журналистскую работу. "Я считаю, варианта два: либо это преднамеренное действие следствия, либо ошибка", - говорит он в фильме.

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