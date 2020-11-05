У здания ФСБ в Москве провели перформанс в поддержку политзаключенных

В Москве активист Павел Крисевич в четверг, 5 ноября, устроил перформанс в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке. Крисевича задержали, ему грозит до 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

В рамках акции Крисевича в образе Христа "распяли" на кресте, а другие активисты "подожгли" его и стали бросать в огонь тома с делами политзаключенных. На фото можно разглядеть дела Бориса Немцова и сестер Хачатурян. Для огня использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку.

Крисевича задержали и увезли в ОВД "Китай-город". Фотограф издания Znak.com Георгий Марков написал у себя в Twitter, что активиста избили в автобусе при задержании.

Поджог дверей здания ФСБ

В 2015 году художник Петр Павленский поджег центральный вход в главное здание ФСБ РФ. Он заявил, что акция была направлена против "террористической угрозы". В 2016 году суд приговорил его к денежному штрафу.

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