Фридрих Великий, Гитлер и Гарнизонная церковь в Потсдаме

Здесь был похоронен Фридрих Великий и принес присягу Гитлер. Частичное восстановление Гарнизонкирхе в Потсдаме сопровождалось острыми спорами и акциями протеста.

Возведенная в эпоху барокко в первой половине XVIII века Гарнизонная церковь (Garnisonkirche Potsdam) в Потсдаме - храм с длинной и амбивалентной историей. Для кого-то Гарнизонкирхе до сих пор остается исключительно символом "прусского милитаризма"… Такую оценку эта церковь получила от идеологов и властей во времена ГДР.

Она была местом действия одного из финальных этапов захвата власти в Германии национал-социалистами в начале 1933 года. Именно здесь тогда состоялось первое заседание нового рейхстага: Адольф Гитлер (Adolf Hitler) принес присягу рейхсканцлера во время срежиссированного Йозефом Геббельсом (Joseph Goebbels) так называемого "Дня Потсдама" - первого большого мероприятия нового министра пропаганды.

Адольф Гитлер, Пауль фон Гинденбург, Генрих Геринг, Франц фон Папен и другие участники заседания рейхстага в Гарнизонной церкви в Потсдаме 21 марта 1933 года. В берлинском здании Рейхстага примерно за месяц до этого произошел пожар Фото: arkivi/picture alliance

Однако для многих этот храм является важной частью исторического архитектурного ансамбля Потсдама и приходской протестантской церковью, в которой крестили родителей, бабушек, дедушек. Здесь были похоронены прусские короли - отец и сын Фридрих Вильгельм I (Friedrich Wilhelm I.) и Фридрих Великий (Friedrich der Große), играл когда-то на органе великий Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach)…

Парад в Потсдаме 17 августа 1858 года по случаю визита в Пруссию британской королевы Виктории. В центре картины - колокольня Гарнизонной церкви Фото: akg-images/picture alliance

Частичное восстановление Гарнизонной церкви в Потсдаме

В некоторых немецких СМИ и блогах иначе как "нацистским храмом" этот памятник архитектуры и немецкой истории не называют, фокусируя внимание на использование этого места в пропагандистских целях во времена "третьего рейха". При этом среди множества людей, делавших в последние годы пожертвования на частичное восстановление этой разрушенной церкви, была, например, Ангела Меркель (Angela Merkel), о чем в кладке только что заново отстроенной церковной колокольни напоминает один из именных кирпичей. Также можно было символически оплатить одну из 365 ступеней, которые теперь ведут здесь на новую смотровую площадку, откуда можно взглянуть сверху на центр Потсдама и окрестности этого города - столицы федеральной земли Бранденбург .

На такие пожертвования пришлось около 30 процентов всех расходов в размере около 42 миллионов евро. Остальные средства поступили из государственного бюджета. Строительные работы были начаты осенью 2017 года. В четверг, 22 августа 2024 года, главным гостем церемонии открытия частично восстановленного храма - колокольни со смотровой площадкой должен стать федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), осуществляющий шефство над проектом.

Восстановленная колокольня Гарнизонной церкви в Потсдаме - пока без барочного купола, который планируют установить здесь в 2026 году Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Конкретных планов восстановления церковного нефа, то есть основной части храма, пока еще нет, но здесь уже есть место для служб. Прошлой весной во время пасхальных праздников в нижней части колокольни освятили небольшую часовню Креста Господня (Heilig-Kreuz-Kapelle). Это помещение должно стать не только местом для религиозных церемоний, но и пространством для дискуссий, осмысления истории, школой демократии…

Часовня Креста Господня на первом этаже колокольни Гарнизонной церкви в Потсдаме Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Потсдам - город прусских королей

"Позор!", "Лицемеры!" - такими выкриками участников торжественной службы весной встречали здесь демонстранты, в частности, считающие, что Гарнизонная церковь может стать местом, около которого начнут собираться правые радикалы и неонацисты. Эти споры вряд ли закончатся в обозримом будущем, поэтому важно знать хотя бы основные исторические факты об этом архитектурном памятнике - старой новой достопримечательности Потсдама.

На протяжении более чем двух столетий Потсдам, расположенный около Берлина, был своего рода второй столицей Прусского королевства и важным гарнизонным городом. В разные периоды истории этого государства здесь были возведены многочисленные дворцы - резиденции правившей династии Гогенцоллернов, имеющие сейчас статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Сан-Суси, Мраморный дворец и Новый дворец.

Военные приветствуют германского императора Вильгельм II перед Гарнизонной церковью в Потсдаме после богослужения в 1898 году Фото: akg-images/picture alliance

Важную роль в облике самого города играли три больших храма, одним из которых была Гарнизонкирхе. Она была возведена в качестве военной церкви для одного из пехотных полков на месте старого фахверкового здания в 1733-1735 годах при "короле солдат" (Soldatenkönig) Фридрихе Вильгельме I.

Еще при жизни этот монарх распорядился обустроить здесь склеп для своего собственного саркофага. Позже этот склеп стал местом нескольких исторических эпизодов - не в последнюю очередь из-за того, что здесь вопреки завещанию был похоронен Фридрих Великий, выбравший для себя лужайку перед своим любимым дворцом Сан-Суси. Эту последнюю волю монарха выполнят лишь… после воссоединения Германии.

Склеп с саркофагами Фридриха Вильгельма I и Фридриха Великого в Гарнизонной церкви в Потсдаме 21 марта 1933 года. Венки от участников "Дня Потсдама" Фото: akg-images/picture alliance

В 1806 году склеп посетил Наполеон, только что занявший Пруссию, чтобы выразить почтение памяти Фридриха Великого как выдающегося полководца и государственного деятеля, которого он не смог бы столь легко победить.

Французский император даже распорядился взять Гарнизонкирхе под особую личную охрану. Было ли это необходимо? В знаменитом готическом Кельнском соборе, например, французы разместили конюшню и лазарет. Самую большую романскую церковь в Европе - Шпайерский собор- вообще хотели, так сказать, превратить в каменоломню, но эти планы помогла предотвратить супруга Наполеона - Жозефина Богарне.

Ранее в 1805 году перед саркофагами двух монархов в склепе Гарнизонкирхе свой стратегический союз символически подтвердили прусский король Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm III.) и российский император Александр I.

Историческая встреча Фридриха Вильгельма III и Александра I в Потсдаме в 1805 году. На встрече также присутствовала прусская королева Луиза. Рисунок Карла Рёхлинга (1855-1920) Фото: picture-alliance/akg-images

Стоя тогда перед саркофагом в Гарнизонной церкви, монархи подали друг другу руки. Жест стал символом нового политического альянса. Именно в честь этого визита в Пруссию именем царя была названа площадь Александерплац, в то время - главная в Берлине. Позже после победы над Наполеоном, чтобы увековечить память царя, в Потсдаме будет возведена целая русская деревня - Александровка, также имеющая сейчас статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1943 году из-за угрозы бомбардировок саркофаги монархов были эвакуированы… Сначала - в соляную шахту в Тюрингии. После войны несколько лет находились в храме Святой Елизаветы в Марбурге, затем в родовом замке Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге и только в 1991 году были возращены в Потсдам. Фридриха Великого похоронили перед Сан-Суси, Фридриха Вильгельма I - в Мавзолее кайзера Фридриха около Фриденскирхе.

Гарнизонная церковь в "День Потсдама"

В 1933 году национал-социалисты сделали Гарнизонную церковь своего рода декорацией - кулисой для пропагандистских мероприятий. Тем самым они стремились, в частности, использовать наследие Фридриха Великого для собственной исторической легитимации, хотели поставить Адольфа Гитлера в один ряд с этим прусским монархом и канцлером Отто фон Бисмарком (Otto von Bismarck). В Немецком историческом музее в Берлине хранится такая вот памятная табличка, изготовленная по случаю "Дня Потсдама"…

Фридрих Великий, Отто фон Бисмарк и Адольф Гитлер на памятной табличке, посвященной "Дню Потсдама". Экспонат Немецкого исторического музея в Берлине Фото: akg-images/picture alliance

"День Потсдама", в терминологии национал-социалистов - "День национального обновления", прошел 21 марта 1933 года. В храме тогда состоялось первое заседание нового рейхстага, во время которого Гитлер принес присягу в качестве рейхсканцлера. Здание парламента в Берлине пострадало за несколько недель до этого. Поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года, в котором обвинили коммунистов, сыграл важную роль в укреплении власти НСДАП.

После заседания в Гарнизонкирхе на площади перед зданием состоялось историческое рукопожатие рейхспрезидента - прусского генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга (Paul von Hindenburg) и бывшего ефрейтора Адольфа Гитлера. Затем прошел большой парад…

Рукопожатие Гинденбурга и Гитлера около Гарнизонной церкви в Потсдаме 21 марта 1933 года Фото: akg-images/picture alliance

Гарнизонная церковь после войны

В апреле 1945 года Гарнизонная церковь сильно пострадала во время пожара в результате бомбардировки города. Через несколько лет после окончания Второй мировой войны полуразрушенный храм был переименован - стал приходской церковью Креста Господня.

В 1960-х годах евангелическая община пыталась восстановить здание, но оно было снесено по указанию Вальтера Ульбрихта (Walter Ulbricht) - тогдашнего руководителя ГДР. При этом руины колокольни, ныне восстановленной, при первой попытке подрыва устояли, поэтому пришлось через месяц осуществить второй взрыв. Позже на освободившейся территории построили вычислительный центр.

После воссоединения Германии власти Потсдама приняли градостроительную концепцию, в которой предусматривалось воссоздание исторического облика там, где это возможно. Обсуждение планов восстановления Гарнизонной церкви заняло много лет и сопровождалось острыми дискуссиями. В результате было принято решение о частичном восстановлении храма - возведении колокольни в историческом виде архитектурного памятника эпохи барокко.

Лестница и лифт на смотровую площадку в восстановленной колокольне Гарнизонной церкви в Потсдаме Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Angela Merkel" - именной кирпич Ангелы Меркель, сделавшей пожертвование на восстановление колокольни в Потсдаме Фото: Michael Bahlo/dpa/picture-alliance

Орган в часовне Креста Господня Фото: Hans Scherhaufer/epd-bild/picture alliance

Новая смотровая площадка в Потсдаме

На первом этаже теперь расположены часовня Креста Господня и выставка, посвященная истории этого места. Смотровая площадка находится на 55-метровой высоте. Посетители могут подняться наверх по лестнице или воспользоваться лифтом. Слоты можно бронировать заранее на сайте Гарнизонной церкви в интернете - garnisonkirche-potsdam.de . Список смотровых площадок на известных немецких храмах пополнится новым местом.

В 2026 году на колокольню должны установить 30-метровый барочный купол, после чего она станет самым высоким сооружением Потсдама.

P.S.

В начале июля этого года рядом был открыт новый Синагогальный центр. Городская "Старая синагога" была осквернена во время антиеврейских погромов в ноябре 1938 года и окончательно разрушена в результате одной из бомбардировок Потсдама в 1945 году.