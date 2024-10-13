Мерц против отмены "Рамштайна" из-за отмены визита Байдена

Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что "постарался бы спасти" встречу коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Он считает, что Европе нужно стать менее зависимой от США.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) подверг критике тот факт, что встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" была отменена после внезапной отмены визита президента США Джо Байдена в Германию. "Я бы постарался спасти эту конференцию", - заявил Мерц в политическом токшоу Карен Миозги (Caren Miosga) на телеканале ARD в воскресенье, 13 октября.

В ходе ответов Фридрих Мерц задался вопросом "почему европейцы делают себя меньше, чем они есть?» Подразумевая возможное новое избрание Дональда Трампа президентом США на предстоящих в ноябре выборах, кандидат в канцлеры Германии заявил также, что европейцам нужно стать более независимыми от Соединенных Штатов. "Это уже не та сильная регулирующая власть, к которой мы привыкли", - констатировал Мерц.

В саммите Контактной группы в формате "Рамштайн", состоящей из около 50 стран, которая должна была состояться 12 октября на одноименной американской авиабазе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, впервые предполагалось участие примерно 20 лидеров государств. Следующая встреча по военной поддержке Украины, вероятно, снова пройдет на уровне министров обороны, отмечает агентство dpa, уточняя, что Минобороны ФРГ "надеется, что это произойдет в октябре".

Мерц готов поставить Украине TAURUS, но с условием

Лидер ХДС Фридрих Мерц готов поставить ведущей оборонительную войну против РФ Украине крылатые ракеты большой дальности TAURUS, но только при определенных условиях. "Я бы не стал делать это просто так, - сказал он в эфире программы ARD. - Я бы сказал: если бомбардировки (Украины. - Ред.) не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений на дальность стрельбы. А второй шаг - это поставка TAURUS".

По мнению Мерца, именно такая тактика поможет президенту России Владимиру Путину решить самостоятельно, насколько далеко он хочет зайти в эскалации развязанной им войны. Кандидат в канцлеры подчеркнул также, что решение о поставках немецких дальнобойных ракет должно приниматься на европейском уровне, а правительству Олафа Шольца (Olaf Scholz) не хватает стратегического взгляда на "варианты политики в отношении Украины", пишет dpa.

Мерц: Германия должна вооружаться более интенсивно

Фридрих Мерц заявил также, что в ходе предстоящей предвыборной кампании в бундестаг он будет выступать за значительное увеличение расходов на оборону: "Бюджет (бундесвера - Ред.) должен расти». По его данным, средства из специальных фондов для бундесвера будут израсходованы не позднее 2028 года, а в 2029 году необходимо будет восполнить дефицит в размере 30 миллиардов евро. Не исключено, что расходы должны будут составлять не нынешние 2 процента, а 3 процента от валового внутреннего продукта (ВВП), отметил он.

Россия в настоящее время вооружается настолько, что через пять-восемь лет сможет напасть на территорию НАТО, считает Мерц, добавляя, что Германия и страны Запада ошиблись в своем предположении, что Путин не вторгнется в Украину. "Мы не должны ошибаться снова. Цена (еще одной ошибки - Ред.) будет гораздо выше", - подчеркнул Фридрих Мерц в студии ARD, говоря о вероятности нападения России на страны НАТО.

СМИ: Байден приедет в Берлин 18 октября

Президент США 18 октября посетит только столицу Германии, сообщили 13 октября немецкое издание Bild и информагентство Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве. По их словам, планирование визита уже ведется на высоком уровне. Bild отмечает, что визит Джо Байдена в ФРГ будет "прощальным" - его каденция в Белом доме заканчивается в январе.

Первоначально американский президент собирался приехать в ФРГ на 10-12 октября. Планировалось, что он, в том числе посетит авиабазу Рамштайн на западе Германии, где должна была состояться очередная встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Однако Байден отложил визит в Германию из-за обрушившегося на США мощного урагана "Милтон". Встреча в формате "Рамштайн" из-за этого также была перенесена на неопределенное время.

Теперь программа визита Джо Байдена будет сокращена, пишут Bild и Reuters. Американский лидер встретится в Берлине с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и с канцлером Олафом Шольцем. Кроме того, по данным СМИ, Байден примет от Штайнмайера высшую награду ФРГ - Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" - за заслуги перед американско-немецкой дружбой.

Байден и Шольц обсудили помощь Украине по телефону

10 октября канцлер ФРГ и президент США провели телефонный разговор. В нем они, в том числе, обсудили дальнейшую поддержку Киева. Байден отметил "сильную совместную работу" Германии и США "по приоритетным геополитическим вопросам, включая поддержку Украины, обороняющейся от российской агрессии".

На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Берлине с Шольцем и Штайнмайером. Канцлер ФРГ анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму в 1,4 млрд евро - по словам Олафа Шольца, в него войдут, в том числе, зенитные самоходки Gepard, танки, боевые дроны и артиллерийские снаряды.