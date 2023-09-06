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ФРГ запускает второй проект создания преемника Leopard 2

Ольга Лебедева
6 сентября 2023 г.

Одновременно с германо-французским проектом создания новых боевых танков MGCS Берлин начинает такое же сотрудничество с Италией, Швецией и Испанией, пишет Handelsblatt.

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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Германия пытается создать новый альянс по разработке основных боевых танков на смену немецким Leopard 2. Разработкой новых боевых машин она планирует заниматься совместно с Италией, Швецией и Испанией, пишет в среду, 6 сентября, немецкая газета Handelsblatt.

Новый боевой танк будут разрабатывать оборонные концерны из ФРГ Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall вместе с партнерами из других стран, указывает Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленности и политических кругах. По этим данным, контракты были подписаны несколько дней назад, следующим шагом станет совместная подача заявки на финансирование из Европейского фонда обороны (EDF).

Аналогичный проект с Францией продолжается с 2017 года

Как отмечает далее Handelsblatt, этот проект стал неожиданностью, поскольку он конкурирует с уже существующим сотрудничеством Берлина и Парижа в той же сфере. В 2017 году правительства обеих стран согласовали проект создания основного боевого танка под названием "Основная наземная боевая система" (Main Ground Combat System, MGCS). Согласно планам, разработанные в его ходе машины в середине следующего десятилетия заменят немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

Handelsblatt напоминает, что бундесвер планирует в ближайшее десятилетие заменить тяжелые боевые танки Leopard новыми. Ранее ФРГ поставилаУкраине 18 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, а также 20 танков Leopard 1.

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