ФРГ замораживает соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Германия приостанавливает действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом в связи с решением этого специального административного района Китая отложить на год выборы в Законодательный совет, намеченные на 6 сентября. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

По его мнению, решение не допустить к выборам десяток оппозиционных кандидатов, а также перенос сроков голосования являются "очередным посягательством на права граждан Гонконга". Германия неоднократно "ясно давала понять, что ожидает от Китая выполнения своих обязательств в рамках международного права", добавил Мас.

В Гонконге уверяют, что решение связано с пандемией

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 31 июля заявила, что решение отложить выборы, проводимые каждые четыре года, принимается, "чтобы сдержать пандемию". По ее утверждению, оно направлено на "обеспечение общественной безопасности и здоровья населения". Пекин приветствовал данный шаг как "крайне необходимый".

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент, в его состав входят 70 депутатов. Половина законодателей избирается напрямую по территориальным округам, другую половину выдвигают представители различных отраслей.

Спорный закон означает крупнейшие за 20 лет перемены для Гонконга

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 21 мая представил законопроект о защите национальной безопасности Гонконга. Среди прочего, в документе говорилось о возможности направлять китайские силы госбезопасности в этот специальный административный район КНР. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон 30 июня. Правовой акт закрепил самые серьезные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период.

С 2019 года Гонконг был охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

До принятия законопроекта Евросоюз выражал озабоченность планами Китая, а США выступали с осуждением документа. Министр иностранных дел Китая Ван И в ответ назвал международную критику спорного закона "вмешательством во внутренние дела".

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