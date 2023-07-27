ФРГ выделила на помощь украинским издателям 900 тыс. евро

Германия намерена поддержать украинский книжный рынок и активизирует контакты между украинскими и немецкими издателями в рамках специальной программы, которая будет финансироваться за счет ФРГ до июля 2024 года. Координировать проект будет Биржевой союз немецкой книготорговли, а средства на финансирование, как сообщило в среду, 26 июля, немецкое информационное агентство dpa, поступят из госбюджета - в размере 900 тыс. евро.

Программа направлена на поддержу украинских издателей, авторов и журналистов. Одновременно в Германии должно и далее укрепляться понимание украинской культуры и истории. Биржевой союз немецкой книготорговли (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне работает над этим проектом совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой, Украинским институтом книги, киевским музейным комплексом "Мистецький Арсенал" , специализированным интернет-журналом о книгах и культуре "Читомо" и Гёте-Институтом в Украине .

"Россия, развязав агрессивную войну против Украины, также систематически ведет войну против украинской культуры и идентичности", - подчеркнула уполномоченная федерального правительства по культуре и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth). "Работа издателей в этих условиях вряд ли возможна, доступ к книгам для населения значительно затруднен", - говорится в заявлении Рот для прессы.

Руководитель Биржевого союза немецкой книготорговли Петер Краус фом Клефф (Peter Kraus vom Cleff) подчеркнул, что немецкие издатели хотят "помочь смягчить разрушительные последствия войны для искусства и литературы" в Украине. С помощью запланированных проектов, на его взгляд, можно сделать немецкую литературу в Украине и украинскую литературу в Германии более известными.

Александра Коваль, директор Украинского института книги, отметила, что такая поддержка очень важна и "усиливает присутствие украинской культуры в Европе".

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