Германия поможет Украине в сфере здравоохранения

Германия и Украина подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения и помощи в проведении реформ.

Германия и Украина подписали соглашение об углублении сотрудничества в области здравоохранения как во время, так и после окончания войны. Об это в пятницу, 2 февраля, сообщает агентство AFP со ссылкой на декларацию министров здравоохранения двух стран, подписанную в Берлине.

Декларация подразумевает более тесное сотрудничество в сфере обучения специалистов и подготовки реформ в системе здравоохранения. Кроме того, планируется расширить сотрудничество в сферах борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, реабилитации и психического здоровья.

По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), подписанное заявление также касается шагов по вступлению Украины в ЕС. Пандемия коронавируса, а затем российское вторжение ясно показали Украине важность международного медицинского партнерства, заявил министр здравоохранения этой страны Виктор Ляшко. "Ни одна система здравоохранения не сможет справиться с такими проблемами в одиночку. Мы рассчитываем на глобальное сотрудничество", - подчеркнул он.

Помощь Украине от ФРГ в сфере здравоохранения

С начала войны в Украине более трех миллионов человек получили медицинскую помощь в стране с помощью Германии, сообщила на конференции в Берлине министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Помощь состояла в том числе из операций, лечения, обучения специалистов, передаче медицинского оборудования и психологической помощи. Еще более 900 раненых прошли лечение на территории Германии

"Украине нужно больше, чем просто оружие, чтобы защитить себя. Их устойчивость также зависит от физического и психического здоровья украинцев", - заявила Шульце. Сотрудничество ФРГ и Украины призвано способствовать сохранению и укреплению украинской системы здравоохранения в долгосрочной перспективе, подчеркнула она.

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