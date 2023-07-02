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ФРГ и Польша спорят о ремонтном центре для "Леопардов"

15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 июля.

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Украинские солдаты рядом с танком Leopard
Украинские солдаты рядом с танком LeopardФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

На 495-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 3 июля (время московское).

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Германия и Польша до сих пор не могут прийти к соглашению об открытии ремонтного центра для немецких танков Leopard, который должен был начать работу еще в конце мая. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в немецкой оборонной промышленности. О будущем открытии такого центра в Польше в конце апреля сообщил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), оценив затраты на его строительство в 150 миллионов евро. Однако до сих пор не существует даже одобренного всеми сторонами плана будущего центра. Представители немецкой оборонной промышленности обвиняют в затягивании процесса польскую сторону, пишет Der Spiegel. Между тем открытие центра крайне важно для успеха украинского контрнаступления - несколько танков Leopard были повреждены в ходе боев и требуют ремонта.

Хроника событий 3 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 июля 14.00 - 23.59 >>>

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